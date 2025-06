Este martes se trata la Rendición de Cuentas y Cabildo Abierto parece tener la llave

Es una incógnita cómo se dará este martes la votación de la Rendición de Cuentas, en la que el gobierno pidió un aumento del tope de endeudamiento a US$ 3.450 millones -el que justifica con una “adecuación” del déficit fiscal que se proyectó para 2025. Por ahora, solo tiene los votos del Frente Amplio- sin mayoría en la Cámara de Representantes—, y resta saber qué decidirá Cabildo Abierto.

Además, habrá que ver si, en las negociaciones que se puedan dar durante la discusión en el plenario, los otros partidos de la oposición y el oficialismo llegan a algún acuerdo.

Aumento de tope

Los partidos Nacional, Colorado, Independiente e Identidad Soberana ya resolvieron que, además de no votar el aumento del tope de endeudamiento, no apoyarán el mecanismo que habilitaría los créditos de hasta US$ 144 millones más IVA. Esto último, lo solicitó el Poder Ejecutivo para pagar el acuerdo con el Consorcio Grupo Vía Central, que administra el Ferrocarril Central, que resultó de una modificación del contrato original por diferencias por que venían del gobierno anterior.

Los cuatro partidos de la oposición, a su vez, no votarán la asignación para la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) de $ 2.600 millones que pide el gobierno por concepto de funcionamiento. El Poder Ejecutivo justificó en la exposición de motivos que es para la “registración de facturas” en 2025 que “había quedado pendiente del año anterior”.

El Frente Amplio tiene 48 votos en la cámara de Diputados y los restantes 51 se dividen en 29 del Partido Nacional, 17 del Partido Colorado, 2 de Identidad Soberana y uno del Partido Independiente. Cabildo Abierto cuenta con 2 diputados que pueden definir para un lado u otro la votación.