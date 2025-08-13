Este miércoles se lleva a cabo la interpelación al ministro Fratti por María Dolores

Fratti dijo por su parte que se atendrá a responder las preguntas que le formule el nacionalista, y se mostró tranquilo ante una instancia que imagina exactamente igual a la que tuvo a inicios de junio en comisión: "Trataré de contestar lo que me pregunten sobre el tema y punto", sostuvo.

La legalidad estará arriba de la mesa

La idea de los blancos es que la interpelación se centre en lo que consideran lo medular, aseguraron legisladores nacionalistas, y esto es "la legalidad de la compra", un cuestionamiento que será planteado y desarrollado por el senador Pedro Bordaberry. Ese es el acuerdo en la coalición republicana, ya que el dirigente colorado fue quien llevó adelante la argumentación jurídica del caso.

Por el contrario, la coalición de izquierda fundamentará la legalidad de la compra. A favor de esta postura, además, el propio INC cuenta con al menos dos informes jurídicos que habían sido solicitados en las últimas semanas —uno de la propia sala de abogados y otro de la Universidad Claeh— que sostienen que la enajenación se realizó mediante el ejercicio del derecho de preferencia previsto en el artículo 35 de la Ley 11.049, por lo que no se trató de una “compra directa” y por lo tanto no hacía falta que el directorio del instituto se manifestara con una mayoría especial.