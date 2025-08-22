Luego de su arresto, el exalcalde blanco Favio Freire fue internado

También fue imputado un funcionario de la Alcaldía de Isidoro Noblía, encargado de las pruebas prácticas de manejo, acusado de asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación de documento público. La Justicia dispuso para él prisión preventiva por 180 días.

Asociación para delinquir

En paralelo, un particular fue condenado a 12 meses de prisión tras admitir los delitos de asociación para delinquir y reiterados cohechos calificados. Otro hombre recibió una condena de 16 meses de libertad a prueba, que incluye arresto domiciliario nocturno y trabajo comunitario, por actuar como captador de interesados en obtener libretas de forma irregular.

La investigación, que ya acumula cinco condenados y siete imputados, sigue su curso. Según datos oficiales, en la localidad de Isidoro Noblía —que cuenta con unos 3.000 habitantes— se emitieron alrededor de 8.900 libretas de conducir en los últimos tres años, una cifra que levantó sospechas y derivó en esta pesquisa sobre presunta corrupción en la expedición de documentos.