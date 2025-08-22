Hacete socio para acceder a este contenido

Política Favio Freire |

Se puso malito

Luego de su arresto, el exalcalde blanco Favio Freire fue internado

Favio Freire, exalcalde de Isidoro Noblía, se descompensó luego de su detención por el caso de venta irregular de libretas de conducir en Cerro Largo.

Por Redacción de Caras y Caretas

El exalcalde de Isidoro Noblía, Favio Freire, permanece internado en un centro médico luego de sufrir una descompensación tras su arresto en el marco de la investigación por la presunta venta de libretas de conducir en Cerro Largo. La Fiscalía, a cargo de la fiscal Leticia Siqueira, aguarda por su alta médica para definir los pasos judiciales en su contra.

Freire fue detenido este jueves junto a otras cinco personas señaladas como posibles integrantes de la red que habría gestionado de forma fraudulenta la emisión de libretas en la localidad. Su situación judicial, sin embargo, quedó en suspenso debido a la emergencia de salud que lo llevó a ser hospitalizado.

La justicia avanza

Mientras tanto, la Justicia avanzó con otras resoluciones. Dos personas resultaron condenadas y otras dos fueron imputadas este jueves en la causa. Entre ellas se encuentra Elvira del Río, de 71 años, exfuncionaria de la Intendencia de Cerro Largo y exdirectora de Turismo y Ferias, quien fue imputada como coautora de asociación para delinquir y cohecho calificado. Cumplirá arresto domiciliario total por 180 días por razones de salud.

También fue imputado un funcionario de la Alcaldía de Isidoro Noblía, encargado de las pruebas prácticas de manejo, acusado de asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación de documento público. La Justicia dispuso para él prisión preventiva por 180 días.

Asociación para delinquir

En paralelo, un particular fue condenado a 12 meses de prisión tras admitir los delitos de asociación para delinquir y reiterados cohechos calificados. Otro hombre recibió una condena de 16 meses de libertad a prueba, que incluye arresto domiciliario nocturno y trabajo comunitario, por actuar como captador de interesados en obtener libretas de forma irregular.

La investigación, que ya acumula cinco condenados y siete imputados, sigue su curso. Según datos oficiales, en la localidad de Isidoro Noblía —que cuenta con unos 3.000 habitantes— se emitieron alrededor de 8.900 libretas de conducir en los últimos tres años, una cifra que levantó sospechas y derivó en esta pesquisa sobre presunta corrupción en la expedición de documentos.

