Luego de su arresto, el exalcalde blanco Favio Freire fue internado

El exalcalde de Isidoro Noblía, Favio Freire, permanece internado en un centro médico luego de sufrir una descompensación tras su arresto en el marco de la investigación por la presunta venta de libretas de conducir en Cerro Largo. La Fiscalía, a cargo de la fiscal Leticia Siqueira, aguarda por su alta médica para definir los pasos judiciales en su contra.
Se puso malito
