Intendencia de Canelones y MSP avanzan en proyecto de hospital de la costa

Servicios de salud

Por otra parte, agregó, en este primer encuentro se comenzó a ordenar el trabajo que el gobierno departamental hace a través de los móviles sanitarios, desde la Dirección de Salud en conjunto con ASSE, para acercar los servicios a todos los ciudadanos del departamento. Finalmente, manifestó que se espera que el hospital quede materializado entre finales de 2026 y principios de 2027.

El director general de la Secretaría del MSP, Rodrigo Marquez Alonso, expuso que luego de la implementación de estas políticas, en 2028 y 2029, se realizará una evaluación de los impactos, ya que se espera que sirva como proyecto piloto para ser desarrollado en otros territorios del país.

Nuevo hospital

Ambas partes coinciden en que no es posible generar nueva infraestructura sin fortalecer el sistema sanitario ya existente. Para esto, además de reforzar el régimen de las policlínicas, el proyecto Puente a puente se enfocará en el sistema de traslados con ambulancias.

Por su parte, el director departamental de Salud del MSP, Gerardo Bruzzone, expresó que a pesar de que el eje central fue la construcción del hospital, la jornada sirvió para empezar a trabajar en conjunto con las direcciones del MSP, ASSE y el Gobierno de Canelones, a quien definió como un socio estratégico, para “pensar la salud de Canelones y acciones que vamos a hacer en conjunto”, ya que “en la salud también influye el deporte, la alimentación y la cultura”.