La ex ministra de Industria, Elisa Facio, deberá declarar en una investigación del Ministerio de Industria, Energía y Minería(MIEM) sobre el otorgamiento de permisos a estaciones de servicio durante el gobierno pasado (2020-2025). Así lo determinó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) tras analizar los antecedentes.
Exministra Elisa Facio deberá declarar en investigadora por estaciones de servicio
Elisa Facio se negó a declarar pero un fallo del TCA determinó que deberá comparecer por el caso del otorgamiento de permisos para estaciones de servicio.