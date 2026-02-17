Hacete socio para acceder a este contenido

Política Elisa Facio | TCA |

blancos beneficiados

Exministra Elisa Facio deberá declarar en investigadora por estaciones de servicio

Elisa Facio se negó a declarar pero un fallo del TCA determinó que deberá comparecer por el caso del otorgamiento de permisos para estaciones de servicio.

Facio no pudo eludir declara en investigadora.

 Gastón Britos / FocoUy
Según informó en su cuenta de X el periodista Eduardo Preve, Facio se negó a declarar e interpuso un recurso que ahora fue revocado por el TCA.

Agrega que el Tribunal determinó que Facio debe comparecer en la investigación del MIEM. Precisa que lo hizo “en base a declaraciones realizadas por la ex ministra antes de que las autorizaciones a un grupo de estaciones de servicio quedasen firme”.

En su momento, Facio declaró que habilitaba a funcionar a las estaciones "en la contemplación que se debía tener a quienes ya había incurrido en gastos apreciables y significativos, y que se habían visto perjudicados por la revocación dispuesta por el ex ministro (Omar) Paganini".

Durante su gestión, agrega, la ex ministra de Industria habilitó permisos a estaciones vinculada a dirigentes del Partido Nacional.

Concesión de estaciones

En abril de 2024, Facio, en diálogo con la prensa, justificó la autorización de dos estaciones de servicio, cuya construcción había comenzado tras obtener autorización previa, pero que seis meses después fue revocada.

Dicha habilitación, para avanzar en la construcción, había sido revocada por el exministro de Industria y hoy canciller, Omar Paganini.

El cambio en postura de la cartera, según la jerarca, en un caso particular “se tuvo en cuenta que ya había una inversión muy grande realizada en el proceso”.

Las referidas autorizaciones beneficiaron al sobrino del intendente de Río Negro Omar Lafluf, en Young, y al senador Adrián Silva -suplente de Sebastián Da Silva-, en la capital de Canelones.

