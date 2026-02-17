Exministra Elisa Facio deberá declarar en investigadora por estaciones de servicio

En su momento, Facio declaró que habilitaba a funcionar a las estaciones "en la contemplación que se debía tener a quienes ya había incurrido en gastos apreciables y significativos, y que se habían visto perjudicados por la revocación dispuesta por el ex ministro (Omar) Paganini".

Durante su gestión, agrega, la ex ministra de Industria habilitó permisos a estaciones vinculada a dirigentes del Partido Nacional.

Concesión de estaciones

En abril de 2024, Facio, en diálogo con la prensa, justificó la autorización de dos estaciones de servicio, cuya construcción había comenzado tras obtener autorización previa, pero que seis meses después fue revocada.

Dicha habilitación, para avanzar en la construcción, había sido revocada por el exministro de Industria y hoy canciller, Omar Paganini.

El cambio en postura de la cartera, según la jerarca, en un caso particular “se tuvo en cuenta que ya había una inversión muy grande realizada en el proceso”.

Las referidas autorizaciones beneficiaron al sobrino del intendente de Río Negro Omar Lafluf, en Young, y al senador Adrián Silva -suplente de Sebastián Da Silva-, en la capital de Canelones.