Aumentó un punto la aprobación de Mario Bergara y se ubica en 27%

La aprobación presenta niveles similares entre hombres y mujeres: 28% y 27%, respectivamente. La desaprobación, en tanto, alcanza el 43% en ambos grupos.

Por edades, la mayor aprobación se registra entre las personas de 65 años o más, con 37%, mientras que el porcentaje más bajo corresponde al grupo de 18 a 29 años, con 17%. La desaprobación alcanza su mayor nivel entre quienes tienen entre 30 y 49 años, con 48%, y el menor entre los mayores de 65 años, con 38%.

Diferencias por partido

Las diferencias son más marcadas al considerar las variables políticas. Entre los votantes del Frente Amplio, la aprobación de la gestión de Bergara alcanza el 41%. Le siguen los votantes del Partido Colorado, con 20%, y los del Partido Nacional, con 5%.

La desaprobación llega al 30% entre los frenteamplistas, al 51% entre los colorados y al 67% entre los nacionalistas. Si se considera el voto en las elecciones departamentales, la aprobación entre quienes votaron a Bergara alcanza el 53%, mientras que la desaprobación se ubica en 19%. Entre los votantes de la Coalición Republicana, el 13% aprueba la gestión y el 64% la desaprueba.

Encuesta en Montevideo

La encuesta también consultó sobre el funcionamiento de la Intendencia de Montevideo. El 27% de los encuestados lo aprueba, el 51% lo desaprueba, el 18% mantiene una opinión neutra y el 4% no sabe o no contesta. En comparación con la medición anterior, realizada en abril, la aprobación aumentó cinco puntos porcentuales y la desaprobación descendió ocho.

En cuanto a áreas específicas de la gestión departamental, el estado de parques, plazas y otros espacios públicos es el aspecto que reúne el mayor nivel de aprobación, con 62%. En el otro extremo se encuentran la limpieza de la ciudad, con 61% de desaprobación, y el tránsito, con 57%.