Sánchez sobre los puntos de acuerdo con Cabildo: "Algunos no nos gustan mucho"

Luego de muchas idas y vueltas el oficialismo logró acordar con Cabildo Abierto para votar la Rendición de Cuentas. “Ganó el Uruguay del diálogo”, afirmó este jueves en rueda de prensa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, horas después de que Guido Manini Ríos anunciase que Cabildo Abierto (CA) acompañará la aprobación en general de la Rendición de Cuentas, por lo que el oficialismo contará con los votos para aprobar el proyecto presupuestal. Los votos de CA se destrabaron luego de que el gobierno contemplara varias de sus propuestas, entre ellas el retiro de los artículos que reasignaban recursos de las Fuerzas Armadas y el aumento de las condicionalidades para el cobro de la asignación única para la infancia, prevista en el proyecto.