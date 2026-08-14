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Política Pedro Sánchez |

Los votos están

Sánchez sobre los puntos de acuerdo con Cabildo: "Algunos no nos gustan mucho"

“Hay algunos puntos” de la Rendición de que se “mejoran” y “hay otros que quizás no nos dejan tan conformes a nosotros, pero hay que mirar el contexto general”.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Luego de muchas idas y vueltas el oficialismo logró acordar con Cabildo Abierto para votar la Rendición de Cuentas. “Ganó el Uruguay del diálogo”, afirmó este jueves en rueda de prensa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, horas después de que Guido Manini Ríos anunciase que Cabildo Abierto (CA) acompañará la aprobación en general de la Rendición de Cuentas, por lo que el oficialismo contará con los votos para aprobar el proyecto presupuestal. Los votos de CA se destrabaron luego de que el gobierno contemplara varias de sus propuestas, entre ellas el retiro de los artículos que reasignaban recursos de las Fuerzas Armadas y el aumento de las condicionalidades para el cobro de la asignación única para la infancia, prevista en el proyecto.

Acuerdo entre el FA y Cabildo

Sánchez señaló que no ganó ese “Uruguay de los discursos bonitos”, pero que “después por debajo no se logran los acuerdos”, sino “el Uruguay que pone las cosas importantes arriba de la mesa, acuerda y avanza”. El secretario de Presidencia sostuvo que, a partir de las propuestas de CA, “hay algunos puntos” de la Rendición de Cuentas que se “mejoran” y “hay otros puntos que quizás no nos dejan tan conformes a nosotros, pero hay que mirar el contexto general”.

“Yo necesitaba empujar el conjunto de los artículos de la rendición, entonces, en ese proceso, como en toda negociación, uno deja algo por el camino y otros también, para poder acercarse a las posiciones”, señaló Sánchez. “El gobierno entendió que ninguno de esos puntos eran dificultades para el avance, aunque algunos no nos gustan mucho, pero forma parte de cómo se negocia”, afirmó, en referencia a las propuestas cabildantes.

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