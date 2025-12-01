El coronel retirado y exvocero del Ejército, Wilfredo Paiva, fue imputado por un delito de abuso sexual y enviado a prisión preventiva. Paiva, quién fuera director del Departamento de Comunicación Social del Ejército había sido sancionado en setiembre de 2023 por la investigación de irregularidades en Cantinas Militares.
tuvo sanciones
Exvocero del Ejército imputado por abuso sexual y enviado a prisión preventiva
Wilfredo Paiva, exvocero del Ejército y participante de la misión en el Congo, estará en prisión preventiva hasta el 14 de marzo.