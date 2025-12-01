Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

tuvo sanciones

Exvocero del Ejército imputado por abuso sexual y enviado a prisión preventiva

Wilfredo Paiva, exvocero del Ejército y participante de la misión en el Congo, estará en prisión preventiva hasta el 14 de marzo.

Militar a la Justicia por abuso.

Militar a la Justicia por abuso.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El coronel retirado y exvocero del Ejército, Wilfredo Paiva, fue imputado por un delito de abuso sexual y enviado a prisión preventiva. Paiva, quién fuera director del Departamento de Comunicación Social del Ejército había sido sancionado en setiembre de 2023 por la investigación de irregularidades en Cantinas Militares.

La investigación del el caso está a cargo del fiscal de Delitos Sexuales de 4° turno Maximiliano Rodríguez. El Ministerio Público pidió la formalización de la investigación, en una audiencia celebrada el pasado 17 de octubre, por un delito de abuso sexual específicamente agravado.

En consecuencia, Paiva fue enviado a prisión preventiva hasta el próximo 14 de marzo, mientras el fiscal Sosa y equipo continúan con las indagatorias.

Comunicador del Ejército

Paiva se hizo cargo del departamento de Comunicación del Ejército en 2017, sustituyendo a Yamandú Lessa. Posteriormente cumplió tareas en la Misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (RDC). En 2020, tras su regreso, volvió al mismo puesto. En 2022 fue sustituido por Pedro Gómez. Por esas fechas pidió el pase a retiro.

En setiembre de 2023, en medio de la investigación por las denuncias de irregularidades en el servicio de Cantinas Militares -ampliamente informadas por Caras y Caretas-, Paiva fue sancionado con tres días de arresto simple.

Según señala la resolución 81.656 del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) del 18 de setiembre de 2023, Paiva fue sancionado por recibir "material informático desde el Servicio de Cantinas Militares que no se ajustaba a la normativa vigente, motivando irregularidades administrativas en el referido Servicio".

Dejá tu comentario

Te puede interesar