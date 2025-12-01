Exvocero del Ejército imputado por abuso sexual y enviado a prisión preventiva

Comunicador del Ejército

Paiva se hizo cargo del departamento de Comunicación del Ejército en 2017, sustituyendo a Yamandú Lessa. Posteriormente cumplió tareas en la Misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (RDC). En 2020, tras su regreso, volvió al mismo puesto. En 2022 fue sustituido por Pedro Gómez. Por esas fechas pidió el pase a retiro.

En setiembre de 2023, en medio de la investigación por las denuncias de irregularidades en el servicio de Cantinas Militares -ampliamente informadas por Caras y Caretas-, Paiva fue sancionado con tres días de arresto simple.

Según señala la resolución 81.656 del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) del 18 de setiembre de 2023, Paiva fue sancionado por recibir "material informático desde el Servicio de Cantinas Militares que no se ajustaba a la normativa vigente, motivando irregularidades administrativas en el referido Servicio".