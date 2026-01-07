FA busca que el Parlamento condene el "acto terrorista" de EE.UU. en Venezuela.

“Nosotros vamos a ir por una declaración que condene el acto terrorista del 3 de enero. Vamos a ir por esa declaración”, expresó, asegurando que la intervención extranjera lejos de liberar al país caribeño, condiciona negativamente cualquier salida política posible.

Por otro lado, el legislador subrayó la gravedad de los hechos reportados, mencionando que la operación resultó en la pérdida de vidas tanto militares como civiles. Según Otero, además de los efectivos cubanos y venezolanos que integraban la guardia presidencial, se confirmaron fallecimientos de ciudadanos no combatientes.

Respecto a las motivaciones detrás del accionar de Washington, el legislador vinculó la intervención con intereses económicos directos. “Esta intervención tiene básicamente un sentido que es adueñarse de los recursos naturales de Venezuela, no solamente del petróleo”, afirmó, señalando además que el mandatario estadounidense actúa bajo una lógica empresarial para beneficiar sus propios intereses.

Ante la pregunta de si la intervención de EE.UU hacia a Venezuela un país más libre, Otero expresó: "Es algo que los venezolanos tendrán que ver y hacer sentir. Tendrán que buscar esa autonomía que nosotros reivindicamos y que es histórica en el Uruguay. Pero esta intervención, claramente, no la hace más libre. Esta intervención condiciona las posibles salidas que se podrían estar llevando adelante".

Sobre postura de la oposición

Consultado sobre las críticas de la oposición hacia el actual gobierno uruguayo —encabezado por el presidente y el canciller Mario Lubetkin—, Otero desestimó los cuestionamientos que acusan al Frente Amplio de complicidad con el régimen de Maduro. Para el diputado, los ataques son una forma de "pirotecnia" basada en argumentos débiles.

“La oposición tiene esa cuestión de pirotecnia basada en cuestiones muy pero muy débiles, muy futiles a través de algún comunicado, a través de la red social X”, expresó, añadiendo que el Frente Amplio ha mantenido una postura clara sobre Venezuela desde el año 2024.