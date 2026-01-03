EE.UU. bombardea Venezuela que denuncia "gravísima agresión militar" a su territorio

La República Bolivariana de Venezuela emitió este sábado un comunicado oficial rechazando "la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos". El texto detalla que los ataques afectaron "localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira".
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El Gobierno venezolano subraya que "este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza". Además, alerta que "tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas".
El propósito es la apropiación de recursos venezolanos
Según el comunicado, el propósito de la agresión es la apropiación de los recursos estratégicos venezolanos. "El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo logrará", afirma el texto. Venezuela reafirma su independencia, recordando que "Desde 1811, Venezuela ha enfrentado y vencido imperios", evocando la proclama del Presidente Cipriano Castro en 1902: "‘La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la Patria’".
El Gobierno Bolivariano ha instado a la población a la movilización, indicando que "el pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz". De forma paralela, la diplomacia venezolana elevará "las correspondientes denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de dicha organización, la CELAC y el MNOAL, exigiendo la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense".
El Presidente Nicolás Maduro ha activado "todos los planes de defensa nacional" y ha ordenado "la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada". Se ha dispuesto el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación.
En línea con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela "se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia". Finalmente, el comunicado hace un llamado a la solidaridad internacional, citando al Comandante Hugo Chávez Frías: «"ante cualquier circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas…es unidad, lucha, batalla y victoria'". El comunicado fue emitido en Caracas el 3 de enero de 2026.
Los acontecimientos se desarrollan en el contexto de máximas amenazas de Washington con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el bloqueo naval contra Venezuela anunciado por la administración Trump el pasado 16 de diciembre.
La operación militar estadounidense en el Caribe, iniciada en agosto, incluye destructores, un submarino nuclear, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de 4.000 militares. Este movimiento militar es considerado por el Gobierno venezolano como una violación al derecho internacional.