Se mueve el mercado de pases de Carnaval con regresos y ausencias históricas

En cuánto a los movimientos más destacados, Agarrate Catalina confirmó que su plantel tendrá la integración de Rafael Cotelo, Freddy “Zurdo” Bessio y Agustín Pittaluga, además de los hermanos Cardozo.

La Justa vuelve al Carnaval luego de 38 años y lo hará pegando fuerte en la mesa. Entre sus componentes destacan Martín Angiolini, Marquitos Gómez, Julio Pérez, Alejandro González, Damián Luzardo, Cristian Font, Abril Pereira además de la streamer y actriz uruguaya Evita Luna.

Luego de un año de ausencia, Asaltantes con Patente regresará para dar prueba con cambios radicales en su plantel, habiendo abrochado a Fabrizio Silvera (figura de la categoría en el último Carnaval), Claudio Antúnez y el regreso de Carlos Barrios. Además, quien también se está armando para la prueba es Araca la Cana con las figuras de Damián Lescano, Waldemar y Gerardo Nieto.

Respecto a las murgas que ya están en febrero, La Gran Muñeca sufrió muchísimos cambios en su plantel. Jimena Vázquez (a Cyranos), Jimena Márquez, Agustín Amuedo, Julio Pérez y Abril Pereira son algunos de los nombres que dejaron la murga. En su lugar abrocharon a Diego Berardi, Luis Ortíz, Florencia Infante, Martín Sosa, entre otros nombres.

Patos Cabreros para este Carnaval, confirmó a Eden Iturrioz, Agustín Amuedo, Freddy Gonzalez, Claudio Rojo y Valeria Lima pero sufrió las bajas de Pablo Riquero, Luis Ortiz, Maxi Perez que se fue a La Nueva Milonga. En la murga de la Unión se incorporaron además, Celina Pereyra, Gonzalo Palau, Marcelo Pallares.

Parodistas

Esta categoría también sufrió movimientos muy importantes de cara a lo que será la próxima temporada. Apasionados, El Clan, Itacos y La Pandilla serán los conjuntos que darán prueba de admisión de cara al próximo Carnaval.

Entre los nombres más destacados, Daiana Basadonne (figura de humoristas en la última temporada), Fabián “Chicho” Silva y Gonzalo Moreira defenderán el título de El Clan. Por otro lado, en Itacos destaca la presencia de Darío Sellanes, Enrique “Gallego” Vidal y Carlos “Bananita” González.

Los bicampeones, Momosapiens, salen a defender el título con regresos históricos a nuestra fiesta como los de “Petru” Valensky y “Pichu” Straneo, pero sufrieron la baja de Paul Fernández que será integrante de Los Muchachos. En el conjunto de la familia Yern también se sumará Eduardo da Luz.

Checo Hernández, Canario Pereyra, Carina Méndez son nuevos componentes de Zíngaros que no tendrán a Denis Elías mientras que Caballeros anunció la llegada de Mariana Sayas y Albino Almirón.

Revistas

La gran noticia es el regreso de House a dar prueba de admisión que se sumará a Backstage y Carambola como los tres conjuntos que buscarán presentarse en febrero en el Concurso Oficial.

Para su regreso, tendrá en su plantel a Carla Latorre, Martín Yarzábal. Carambola tendrá a Joaquín Doldán en los textos y en la puesta en escena mientras que Andrés Atay será el arreglador coral mientras que en la revista Backstage estará como destacado Diego Iraola.

La noticia más destacada entre los conjuntos que ya tienen su boleto asegurado, es que Jimena Vázquez será integrante de Tabú, la actual subcampeona.

Humoristas

Serán cuatro los conjuntos que estarán presentes en la prueba de admisión para ingresar a concursar en la categoría. Se destaca la presencia de un múltiple campeón como son Los Choby’s, además de las presencias de Fantoches, Social Club y los debutantes, Desiree.

Entre los nombres destacados que estarán en la categoría, Denisse Cassaux deja a Diablos Verdes para llegar a Cyranos mientras que Marcelo Tuala será parte de los actuales campeones, Sociedad Anónima.

Soc. Negros y Lubolos

Para el próximo Carnaval, Integración decidió no salir. Ante esto quien era uno de los que encabezaba ese proyecto, Jona Suárez Gularte decidió sacar la comparsa La Nueva Escuela que dará prueba de admisión.

Junto a esta comparsa dará prueba de admisión Más que Lonja, mientras que Herencia Ancestral decidió no presentarse para la próxima temporada.