FA condena intento de invadir Venezuela y exige retiro de tropas de EEUU

El Frente Amplio (FA) condenó "cualquier intento de invasión contra Venezuela", al tiempo de exigir "el repliegue inmediato de las tropas de Estados Unidos". Asimismo, reivindicó "el diálogo para la solución de conflictos y el espacio multilateral como herramientas fundamentales para la construcción de la paz y la gobernanza global".
La Mesa Política Nacional del FA, tras analizar el tema, emitió este lunes una declaración donde deja sentada su posición al respecto. Señala que "la ofensiva del gobierno de Estados Unidos conducida por el presidente Donald Trump contra Venezuela ha alcanzado un nivel de gravedad sin precedentes". Y considera que "constituye la expresión más evidente de la reactualización operativa de la Doctrina Monroe, mecanismo histórico, desde el siglo XIX, de dominación e intervención contra los países de América Latina y el Caribe".
Considera el FA que el despliegue militar "no solo amenaza de manera directa la soberanía de Venezuela, centro explícito de la ofensiva actual, sino que también compromete de manera crítica a Colombia".
Venezuela no es
Respecto a las acusaciones contra Venezuela de supuesta connivencia con el narcotráfico, el FA señala que "la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito no sitúa a Venezuela como productor relevante de cocaína". A su vez, la DEA reconoce que el 90 % de la cocaína que llega a Estados Unidos entra por el Pacífico y el Caribe occidental".
Para el FA es de "extrema gravedad" el anuncio de cierre del "espacio aéreo" venezolano y las "acciones militares del imperialismo norteamericano contra embarcaciones civiles, normalizando el uso letal extraterritorial sin control judicial”.
Agrega que la región como una Zona de Paz, principio adoptado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), "implica para el Frente Amplio un mandato político y ético".
Contra las amenazas
Contra las amenazas militares, el FA reivindica el diálogo "para la solución de conflictos y el espacio multilateral como herramientas fundamentales para la construcción de la paz y la gobernanza global".
"Por lo expuesto, condenamos cualquier intento de invasión contra Venezuela, exigimos el repliegue inmediato de las tropas de Estados Unidos y rechazamos la 'Estrategia de Seguridad Nacional' lanzada por la Administración de Donald Trump, la que violenta el derecho internacional y el respeto a la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos", finaliza.