FA condena intento de invadir Venezuela y exige retiro de tropas de EEUU

Venezuela no es

Respecto a las acusaciones contra Venezuela de supuesta connivencia con el narcotráfico, el FA señala que "la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito no sitúa a Venezuela como productor relevante de cocaína". A su vez, la DEA reconoce que el 90 % de la cocaína que llega a Estados Unidos entra por el Pacífico y el Caribe occidental".

Para el FA es de "extrema gravedad" el anuncio de cierre del "espacio aéreo" venezolano y las "acciones militares del imperialismo norteamericano contra embarcaciones civiles, normalizando el uso letal extraterritorial sin control judicial”.

Agrega que la región como una Zona de Paz, principio adoptado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), "implica para el Frente Amplio un mandato político y ético".

Contra las amenazas

Contra las amenazas militares, el FA reivindica el diálogo "para la solución de conflictos y el espacio multilateral como herramientas fundamentales para la construcción de la paz y la gobernanza global".

"Por lo expuesto, condenamos cualquier intento de invasión contra Venezuela, exigimos el repliegue inmediato de las tropas de Estados Unidos y rechazamos la 'Estrategia de Seguridad Nacional' lanzada por la Administración de Donald Trump, la que violenta el derecho internacional y el respeto a la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos", finaliza.