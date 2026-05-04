Laura Llambí asume como Directora General de la Salud y Gerardo Bruzzone como Subdirector

La ingeniera química Silvia Belvisi presidirá el Consejo Honorario de la Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay (Avisu).

Zaida Arteta (actual directora general de Coordinación del MSP) asumirá también la Presidencia del Consejo Honorario del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Bienestar.

Marcela Cuadrado será vicepresidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en reemplazo de Daniel Olesker, quien se va al MIEM como subsecretario.

Carlos Valli (hasta ahora director departamental de Salud de Montevideo) ocupará la vocalía de ASSE que deja Cuadrado.

El comunicado oficial subraya que se trata de un equipo con experiencia, en línea con la continuidad de las políticas de salud pública en Uruguay.