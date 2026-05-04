Con el lema "Un equipo técnico con experiencia para seguir cuidando la salud de todas y todos", la cartera confirmó los nuevos nombramientos. Laura Llambí será la nueva directora general de la Salud, mientras que Gerardo Bruzzone ocupará el cargo de subdirector general de la Salud.
Nuevos cambios en el MSP
Laura Llambí asume como Directora General de la Salud y Gerardo Bruzzone como Subdirector
El Ministerio de Salud Pública anunció este lunes una serie de modificaciones en su estructura directiva, tras la salida de Fernanda Nozar y Gilberto Ríos.