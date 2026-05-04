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Política

Nuevos cambios en el MSP

Laura Llambí asume como Directora General de la Salud y Gerardo Bruzzone como Subdirector

El Ministerio de Salud Pública anunció este lunes una serie de modificaciones en su estructura directiva, tras la salida de Fernanda Nozar y Gilberto Ríos.

El Ministerio de Salud Pública anunció este lunes una serie de modificaciones en su estructura directiva, tras la salida de Fernanda Nozar y Gilberto Ríos.

El Ministerio de Salud Pública anunció este lunes una serie de modificaciones en su estructura directiva, tras la salida de Fernanda Nozar y Gilberto Ríos.

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Con el lema "Un equipo técnico con experiencia para seguir cuidando la salud de todas y todos", la cartera confirmó los nuevos nombramientos. Laura Llambí será la nueva directora general de la Salud, mientras que Gerardo Bruzzone ocupará el cargo de subdirector general de la Salud.

Además, Alejandra Piñeyrua estará a cargo de la subdirección general de Fiscalización, en lugar de Andrea Rivero.

Otros cambios destacados

Joaquín Mauzevín asume como director departamental de Salud de Montevideo. Alesandra Bonilla quedará al frente de la dirección de Canelones, puesto que deja Gerardo Bruzzone. Adriana Tiscornia será la nueva directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT), reemplazando a Armando Cacciatori. Mario Godino lo acompañará como subdirector.

La ingeniera química Silvia Belvisi presidirá el Consejo Honorario de la Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay (Avisu).

Zaida Arteta (actual directora general de Coordinación del MSP) asumirá también la Presidencia del Consejo Honorario del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Bienestar.

Marcela Cuadrado será vicepresidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en reemplazo de Daniel Olesker, quien se va al MIEM como subsecretario.

Carlos Valli (hasta ahora director departamental de Salud de Montevideo) ocupará la vocalía de ASSE que deja Cuadrado.

El comunicado oficial subraya que se trata de un equipo con experiencia, en línea con la continuidad de las políticas de salud pública en Uruguay.

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