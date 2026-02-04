FA responde a las críticas por la postura de Uruguay sobre Taiwán: "Vergüenza ajena"

En tanto, el también diputado colorado Conrado Rodríguez opinó en su cuenta de X que es “totalmente innecesario tomar partido en un conflicto que no es nuestro y que tiene derivaciones geopolíticas mundiales”. “Si fuera una única China, ¿con esta declaración no nos estamos metiendo en los asuntos internos de ese país? Todo lo que dijeron para Venezuela, ahora hacen todo lo contrario”, agregó.

Vergüenza ajena

La respuesta de los legisladores del Frente Amplio no se hizo esperar. El senador Eduduardo Brenta escribió en X: “Esta gente no se acuerda de lo que firma. Se ve que es tanta la ansiedad por salir a pegarle al gobierno que ni siquiera leen que la declaración que firmó el gobierno multicolor incluye la misma definición respecto a China. Es muy feo que dirigentes de la coalición le digan genuflexo a Lacalle Pou...”, ironizó Brenta.

En la misma línea se manifestó en diputado Federico Preve: "Poca seriedad e inconsistencia de algunos legisladores. Vergüenza ajena que los legisladores de la oposición con tal de criticar y bastardear cualquier cosa positiva que suceda por acción del gobierno, y más aún profundizar el acuerdo estratégico con el país al que más se le venden bienes de exportación, no miren un poquito el retrovisor. Un poco de seriedad y consistencia", sentenció.