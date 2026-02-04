FA responde a las críticas por la postura de Uruguay sobre Taiwán: "Vergüenza ajena"

El punto seis de la declaración conjunta que emitieron Uruguay y China, en el marco de la visita oficial del presidente Yamandú Orisi al gigante asiático, trajo críticas de la oposición y la posterior reacción del Frente Amplio (FA). En ese punto se señala que “la parte uruguaya reafirma su adhesión al principio de una sola China”; asimismo, el Estado uruguayo “reconoce que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino”.
El senador blanco Sergio Botana fue uno de los primeros en criticar esa parte de la declaración. En su cuenta de X escribió que se trata de una “genuflexión impropia de nuestra historia”, y sostuvo que estos son “asuntos de terceros”. “Estos hubieran aceptado las bases yanquis en nuestro territorio. Bueno, llamaron a (George) Bush para pelear contra hermanos de América…”, agregó.
A su vez, el diputado colorado Juan Martín Jorge escribió en la misma red social: “Tomar partido en un tema tan complejo, entre dos socios comerciales clave para Uruguay, es una irresponsabilidad. Después vienen las consecuencias. Y cuando las papas queman, llamamos a Estados Unidos”.
En tanto, el también diputado colorado Conrado Rodríguez opinó en su cuenta de X que es “totalmente innecesario tomar partido en un conflicto que no es nuestro y que tiene derivaciones geopolíticas mundiales”. “Si fuera una única China, ¿con esta declaración no nos estamos metiendo en los asuntos internos de ese país? Todo lo que dijeron para Venezuela, ahora hacen todo lo contrario”, agregó.
Vergüenza ajena
La respuesta de los legisladores del Frente Amplio no se hizo esperar. El senador Eduduardo Brenta escribió en X: “Esta gente no se acuerda de lo que firma. Se ve que es tanta la ansiedad por salir a pegarle al gobierno que ni siquiera leen que la declaración que firmó el gobierno multicolor incluye la misma definición respecto a China. Es muy feo que dirigentes de la coalición le digan genuflexo a Lacalle Pou...”, ironizó Brenta.
En la misma línea se manifestó en diputado Federico Preve: "Poca seriedad e inconsistencia de algunos legisladores. Vergüenza ajena que los legisladores de la oposición con tal de criticar y bastardear cualquier cosa positiva que suceda por acción del gobierno, y más aún profundizar el acuerdo estratégico con el país al que más se le venden bienes de exportación, no miren un poquito el retrovisor. Un poco de seriedad y consistencia", sentenció.