Soriano: ediles del Frente Amplio reclaman intervención del Tribunal de Cuentas

Moción postergada

Bruno adujo que la solicitud fue presentada con las firmas de diez ediles y una suplente de edil, lo que a su juicio no correspondía. Ante eso el FA argumentó aspectos constitucionales al señalar que la solicitud podía ser presentada por un solo edil y debía ser tratada, ya que solo para su aprobación se requerían los 11 votos a mano levantada.

Finalmente, tras insistencia de Bruno, la propuesta no prosperó.

No obstante, el debate prosiguió y finalmente se acordó que la moción, firmada por los 11 ediles titulares del Frente Amplio, sea tratada el próximo lunes en la reunión de la Junta Departamental.

Denuncias por talleres

Recordó Alonso, que de acuerdo a la información proporcionada por la propia comuna, entre enero de 2021 y febrero de 2026 se pagaron unos $207 millones a 38 talleres y proveedores. Los cuestionamientos se concentran en la distribución de esos recursos: seis talleres recibieron aproximadamente el 65% del total.

Entre los casos señalados figura el de un camión Mercedes Benz de la Intendencia que, de acuerdo con los datos difundidos, ingresó 96 veces al mismo taller entre enero de 2021 y julio de 2026. Durante 2025, el vehículo tuvo 22 intervenciones.

Los ediles frenteamplistas también cuestionaron la ausencia de llamados públicos para seleccionar a los talleres y reclamaron conocer cuáles fueron los criterios utilizados para determinar qué empresas realizaban las reparaciones.

Edil estaría vinculado

Otro de los planteos refiere a un taller cuya ubicación fue vinculada por la oposición con un predio perteneciente al exintendente interino y edil nacionalista Raúl Bruno. El dirigente negó tener relación con el taller y explicó que el inmueble se encuentra arrendado a un productor.

El intendente Guillermo Besozzi defendió la actuación de la comuna y manifestó su disposición a que los procedimientos sean controlados. Desde la Intendencia también se señaló que parte de los cuestionamientos surge de información proporcionada por la propia administración y que la antigüedad de algunos vehículos explica la necesidad de realizar reparaciones frecuentes.