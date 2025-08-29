Hacete socio para acceder a este contenido

Federación Rural

nuevos valores

Federación Rural manifestó su desagrado y malestar por aumento del precio del gasoil

El nuevo precio del gasoil comenzará a regir a partir del próximo lunes y ya cosechó la oposición de la Federación Rural que afirma que el aumento golpea al campo.

La Federación Rural dice que el aumento es un golpe al campo.

El gasoil pasará a costar $2,06 más de acuerdo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en una resolución que se conoció este viernes.

Sostiene la FR que este aumento “golpea directamente la rentabilidad del productor rural, compromete la sostenibilidad de las empresas familiares y debilita la capacidad del sector para generar empleo y divisas para el país”. “El campo, que ya enfrenta altos costos internos y crecientes dificultades de competitividad, vuelve a ser castigado con una medida que repercute de forma inmediata en toda la cadena productiva”, afirma la gremial.

“Desde nuestra gremial, entendemos que el agro no puede seguir financiando con el precio del combustible los errores de gestión”, sostiene.

Inmediatamente alerta que considerando el período 28/2 - 28/8, correspondiente al inicio del nuevo gobierno, según el Precio de Paridad Ex Planta (PPI) el gasoil “habría bajado un 10,6%. En cambio, el precio al público para el mismo período, con los valores que regirán el 1 de setiembre, solo disminuyó 1,5%, lo que representa el sobrecosto que asume el sector productivo uruguayo”.

Nuevo precio

Un decreto aprobado este viernes por el presidente Yamandú Orsi establece el precio de venta al público de los combustibles para setiembre y octubre.

Entre las 00:00 horas del 1.° de setiembre y las 23:59 del 31 de octubre, los precios serán los siguientes:

Nafta Premium 97: 80,61 pesos el litro

Nafta Súper 95: 78,20 pesos el litro

Gasoil (50S y 10S): 50,14 pesos el litro

Supergás: 88,46 pesos el kilogramo

Los montos se ajustaron con base en la metodología que comenzó a regir el 1.° de julio de 2025, que incluyó precisiones con la finalidad de ofrecer mayor equilibrio, certidumbre y transparencia al sistema.

