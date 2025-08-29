Federación Rural manifestó su desagrado y malestar por aumento del precio del gasoil

“Desde nuestra gremial, entendemos que el agro no puede seguir financiando con el precio del combustible los errores de gestión”, sostiene.

Inmediatamente alerta que considerando el período 28/2 - 28/8, correspondiente al inicio del nuevo gobierno, según el Precio de Paridad Ex Planta (PPI) el gasoil “habría bajado un 10,6%. En cambio, el precio al público para el mismo período, con los valores que regirán el 1 de setiembre, solo disminuyó 1,5%, lo que representa el sobrecosto que asume el sector productivo uruguayo”.

Nuevo precio

Un decreto aprobado este viernes por el presidente Yamandú Orsi establece el precio de venta al público de los combustibles para setiembre y octubre.

Entre las 00:00 horas del 1.° de setiembre y las 23:59 del 31 de octubre, los precios serán los siguientes:

Nafta Premium 97: 80,61 pesos el litro

Nafta Súper 95: 78,20 pesos el litro

Gasoil (50S y 10S): 50,14 pesos el litro

Supergás: 88,46 pesos el kilogramo

Los montos se ajustaron con base en la metodología que comenzó a regir el 1.° de julio de 2025, que incluyó precisiones con la finalidad de ofrecer mayor equilibrio, certidumbre y transparencia al sistema.