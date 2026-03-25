Seguridad vial: 471 personas fallecieron en siniestros de tránsito en 2025

Motocicleta y riesgo para las personas

La motocicleta es el principal factor de riesgo en la movilidad cotidiana, agrega. En ese sentido, indica que el 65% de los lesionados circulaba en este tipo de vehículo, lo que lo consolidó como el principal factor de exposición al riesgo. Seis de cada diez personas lesionadas son hombres, mientras que los grupos etarios comprendidos entre 15 y 34 años concentran el 55,9% del total de lesionados.

En particular, el grupo de 20 a 24 años resulta el más comprometido en ambos sexos; representa el 21,1% de los lesionados varones y el 16,2% de las mujeres.

Asimismo, la colisión entre vehículos constituye la principal tipificación de siniestros entre las personas que resultan heridas; concentra el 68% del total. Por otra parte, el no uso del casco y el consumo de alcohol son algunos de los principales factores de riesgo.

Líneas de acción

Marcelo Metediera, presidente de la Unasev, destacó las seis líneas estratégicas en las que trabaja el organismo, con el fin de reducir los riesgos y aumentar la seguridad: conducción política, educación, fiscalización, justicia (aplicación de la Ley de Faltas), participación social e implantación del permiso por puntos.

A ello se suma la implementación del Fondo Nacional de Seguridad Vial, para apoyar la financiación de medidas preventivas, especialmente dirigidas a motociclistas.

Adelantó, además, que en el segundo semestre de 2026 se incorporará un taller optativo de seguridad vial para estudiantes de cuarto año de secundaria.

Destacó la fiscalización focalizada, concentrada en la principal problemática que son las motos.

Sobre este punto, mencionó el trabajo del Ministerio del Interior, en coordinación con las intendencias, en el operativo Ñandubay, de control y fiscalización vehicular, y el aumento del personal de Policía Caminera, que sumó 100 efectivos para fiscalizar las rutas nacionales.