Aduanas incautó más de 32 mil perfumes truchos de origen asiático

El hallazgo

Al realizar reconocimiento se encontraron 553 cajas con perfumes que presuntamente estarían simulando ser de las marcas “LATTAFA” y “ARMAF”.

Informada la Fiscal de turno, se resolvió el bloqueo de la mercadería por encontrarse en presunta infracción de la Ley de Marcas N° 17.011, a la espera de las denuncias de los estudios jurídicos que representan a las marcas originales.

Infracción marcaria

Los perfumes árabes se caracterizan por comercializarse en cajas con el logo impreso, todos presentan un holograma en su empaque y en la base del mismo se encuentra también labrada la marca.

Ninguna de estas condiciones se encontraba en los perfumes encontrados. A esto se suma que la mercadería no provenía de Emiratos Árabes Unidos.

Riesgos de utilizar perfumes truchos

Es importante recordar que la manipulación de perfumes falsificados puede causar alergias, lesiones corporales, intoxicaciones, daños al sistema nervioso, problemas respiratorios y/o desbalances hormonales.

Dichos productos suelen realizarse con materiales de bajo presupuesto, sin supervisión ni normas de calidad, más allá de intentar replicar los perfumes originales.