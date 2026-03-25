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Sociedad Perfumes | puerto de Montevideo |

Puerto de Montevideo

Aduanas incautó más de 32 mil perfumes truchos de origen asiático

El cargamento de perfumes incautado en un contenedor del Puerto de Montevideo fue valuado por las autoridades aduaneras en US$ 3.217.044.

Contenedor en el que se hallaron los perfumes en el puerto de Montevideo.

Contenedor en el que se hallaron los perfumes en el puerto de Montevideo.
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Por Redacción Caras y Caretas

Un procedimiento realizado en el Puerto de Montevideo por funcionarios de la División Control de Cargas de la Dirección Nacional de Aduana (DNA) culminó con la incautación de 32.256 perfumes en presunta infracción marcaria, por un valor estimado por las autoridades aduaneras en US$ 3.217.044.

La investigación

En los últimos días, los funcionarios inspeccionaron un contenedor proveniente del Puerto de Ningo (China), que había llegado al Puerto de Montevideo con 791 bultos declarados en un buque de Singapur.

En este caso, trabajos previos de investigación realizados por funcionarios de la División Control de Cargas habían permitido identificar diversos parámetros de riesgo en la operación.

El hallazgo

Al realizar reconocimiento se encontraron 553 cajas con perfumes que presuntamente estarían simulando ser de las marcas “LATTAFA” y “ARMAF”.

Informada la Fiscal de turno, se resolvió el bloqueo de la mercadería por encontrarse en presunta infracción de la Ley de Marcas N° 17.011, a la espera de las denuncias de los estudios jurídicos que representan a las marcas originales.

Infracción marcaria

Los perfumes árabes se caracterizan por comercializarse en cajas con el logo impreso, todos presentan un holograma en su empaque y en la base del mismo se encuentra también labrada la marca.

Ninguna de estas condiciones se encontraba en los perfumes encontrados. A esto se suma que la mercadería no provenía de Emiratos Árabes Unidos.

Riesgos de utilizar perfumes truchos

Es importante recordar que la manipulación de perfumes falsificados puede causar alergias, lesiones corporales, intoxicaciones, daños al sistema nervioso, problemas respiratorios y/o desbalances hormonales.

Dichos productos suelen realizarse con materiales de bajo presupuesto, sin supervisión ni normas de calidad, más allá de intentar replicar los perfumes originales.

FUENTE: Dirección Nacional de Aduanas

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