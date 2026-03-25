Dos jóvenes fueron imputados por el cuádruple homicidio ocurrido en el barrio Maracaná en 2024

Homicidio muy especialmente agravado, porte de armas de fuego y asociación para delinquir

Posteriormente, la Fiscalía logró la formalización de la investigación y la imputación de ambos hombres, como presuntos autores de un delito de homicidio muy especialmente agravado, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de porte de armas de fuego en lugares públicos y con un delito de asociación para delinquir.

Asimismo, se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva por el término de 180 días.

Por este hecho ya hay tres personas encarceladas. Entre ellos, un hombre que ya estaba recluido y al que se lo acusa de ser el autor intelectual del cuádruple homicidio.