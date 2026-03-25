Dos jóvenes fueron imputados por el cuádruple homicidio ocurrido en el barrio Maracaná en 2024

Dos jóvenes fueron imputados por el cuádruple homicidio ocurrido en el barrio Maracaná el 30 de mayo de 2024. En las últimas horas, José Ezequiel González Müller de 20 años y Anderson Axel Vidal Suárez de 22 años, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Homicidios de 3er turno.
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Lo jóvenes son sindicados como presuntos responsables de matar hombre de 40 años, un joven de 18, un adolescente de 17 y un niño de 11 años.
El hecho se produjo en una vivienda ubicada en Ombú y Pasaje la Vía. Al menos cinco personas llegaron al lugar con más de una decena de armas y abrieron fuego contra la finca donde dormían sus habitantes. La Policía contabilizó 130 disparos.
Homicidio muy especialmente agravado, porte de armas de fuego y asociación para delinquir
Posteriormente, la Fiscalía logró la formalización de la investigación y la imputación de ambos hombres, como presuntos autores de un delito de homicidio muy especialmente agravado, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de porte de armas de fuego en lugares públicos y con un delito de asociación para delinquir.
Asimismo, se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva por el término de 180 días.
Por este hecho ya hay tres personas encarceladas. Entre ellos, un hombre que ya estaba recluido y al que se lo acusa de ser el autor intelectual del cuádruple homicidio.