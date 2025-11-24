Federico Preve: "La oposición está pegándole a todo lo que se mueve"

Respecto al pedido de la oposición de que Danza devuelva parte de sus ingresos privados, Preve respondió: “La oposición está pegándole a todo lo que se mueve. Yo les propondría un poco más de reflexión y les preguntaría: ¿ [Carlos] Albisu devolvió el dinero cuando renunció a la CTM? ¿Ellos le pidieron que devolviera el dinero? No lo recuerdo”.

El diputado también rechazó que se busque justificar la situación actual con ejemplos del pasado: "Hay informes jurídicos del Ministerio de Salud Pública, de la JUTEP y privados que amparan nuestra visión sobre el artículo 200 y sobre el artículo 9. Por eso digo que hay dos visiones. Yo no me creo dueño de la verdad”.

Frente a las acusaciones de posible enriquecimiento ilícito, Preve fue categórico: “Que vaya a la justicia. Si tiene elementos, que vaya a la justicia. Acá estamos en el Parlamento con un debate sobre responsabilidades políticas”.

Sobre la renuncia de Danza a sus actividades privadas, sostuvo que fue “una decisión personal”, y reiteró: “Claramente para nosotros no hay incompatibilidades. Para la Junta de Transparencia y Pública no hay incompatibilidades. Para los informes que tenemos no hay incompatibilidades”.

Finalmente, Preve calificó la interpelación como una maniobra política: “Estamos empantanados en tres meses. Para nosotros esto es una cortina de humo político para que no se lea el gasto desenfrenado y alevoso que hubo hacia el Círculo Católico en la gestión anterior”.