Federico Preve: "La oposición está pegándole a todo lo que se mueve"

El diputado del Frente Amplio, Federico Preve, brindó esta jornada una rueda de prensa mientras se está desarrollando en la Cámara de Diputados la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza. El legislador, sostuvo que el llamado a sala a la jerarca "carece de sentido".
“A priori nos parece que es una interpelación que no tiene sentido”, afirmó Preve, al señalar que tras la renuncia voluntaria de Danza a sus cargos privados “no hay incompatibilidad”.
El legislador explicó que existen “dos bibliotecas bien contundentes sobre el análisis interpretativo del artículo 200 y del artículo 9” de la Constitución, y subrayó que la lectura debe ser integral: “Buscaba evitar la conjunción del interés público con el privado. ¿Qué fue lo que sucedió en la gestión anterior? Se derivaron más de 60 millones de dólares desde ASSE al Círculo Católico por quien fuera presidente en la gestión anterior”.
Respecto al pedido de la oposición de que Danza devuelva parte de sus ingresos privados, Preve respondió: “La oposición está pegándole a todo lo que se mueve. Yo les propondría un poco más de reflexión y les preguntaría: ¿ [Carlos] Albisu devolvió el dinero cuando renunció a la CTM? ¿Ellos le pidieron que devolviera el dinero? No lo recuerdo”.
El diputado también rechazó que se busque justificar la situación actual con ejemplos del pasado: "Hay informes jurídicos del Ministerio de Salud Pública, de la JUTEP y privados que amparan nuestra visión sobre el artículo 200 y sobre el artículo 9. Por eso digo que hay dos visiones. Yo no me creo dueño de la verdad”.
Frente a las acusaciones de posible enriquecimiento ilícito, Preve fue categórico: “Que vaya a la justicia. Si tiene elementos, que vaya a la justicia. Acá estamos en el Parlamento con un debate sobre responsabilidades políticas”.
Sobre la renuncia de Danza a sus actividades privadas, sostuvo que fue “una decisión personal”, y reiteró: “Claramente para nosotros no hay incompatibilidades. Para la Junta de Transparencia y Pública no hay incompatibilidades. Para los informes que tenemos no hay incompatibilidades”.
Finalmente, Preve calificó la interpelación como una maniobra política: “Estamos empantanados en tres meses. Para nosotros esto es una cortina de humo político para que no se lea el gasto desenfrenado y alevoso que hubo hacia el Círculo Católico en la gestión anterior”.