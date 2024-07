Fernando Pereira: "El Frente está en condiciones de ganar y de obtener la mayoría parlamentaria"

Sobre la baja votación

De acuerdo a los datos de la Corte Electoral, esta elección interna tuvo una muy baja participación del electorado.

Sobre este tema, Pereira afirmó: “Es preocupante el desestímulo que tiene la gente para votar a los partidos. Pero eso tiene que ser preocupante para los que están en el gobierno”.

En este contexto, “el Frente Amplio aumentó su votación, tuvo un enorme crecimiento. Quienes cayeron son los partidos que están en el gobierno. Esa pregunta igual preocupa, porque a nosotros nos gustaría que participaran en una elección interna la mayoría de los uruguayos y uruguayas, y para eso se necesita trabajar más”.

Incluso, siguió, habría que discutir lo de la obligatoriedad o no de esta instancia electoral, “pero hay que discutir con sobriedad… no es en el día de la elección, no es cuando acaba de suceder; hay que colocar un debate que puede resultar interesante”.