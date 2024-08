Fernando Pereira se bajó de la carrera por la Intendencia

“El Frente Amplio cometió errores, de hecho Sendic fue procesado, pero por cuánto vamos a seguir el caso Sendic? Delgado bajó de 28% a 20% creo que debe tener más problemas que el Frente Amplio”, sostuvo Fernando Pereira.

Pereira y su compromiso con el FA

En la actualidad, indicó que se comprometió a estar cinco años como presidente del FA y que cuando empiece la campaña electoral para la IM va a haber cumplido tres años en el cargo y le quedarían dos años de presidencia, que va a concluir. “Lo que se le promete a la gente finalmente hay que cumplírselo, darle estabilidad a la fuerza política en su conducción es tan importante como ganar el gobierno”, apuntó.

“Yo me imagino al gobierno tomando decisiones y al FA hablando con la gente sobre esas decisiones, y me imagino al FA transmitiéndole al gobierno los reclamos de la gente”. Agregó que no imagina al FA “haciendo la plancha” y que sí lo imagina “militando igual que militó desde la oposición, pero ahora para asegurar la continuidad de gobierno, para construir ciclos progresistas”.