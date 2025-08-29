Fiscal Diego Pérez vuelve a la carga contra Cendoya.

El fiscal Diego Pérez, quien investiga la denuncia presentada en junio de 2020 por la expresidenta de la URSEC, Mercedes Aramendía, presentó en las audiencias de control de acusación 48 testigos que deberán declarar en el juicio oral. En tanto, la otra parte, el abogado Diego Camaño, quien representa legalmente al exdirector Nicolás Cendoya, presentará poco más de una decena de testigos. Una vez discutidos los testigos que presentarán las partes —ya admitidos por el juez Baccelli—, ahora y hasta fin de año, y seguramente hasta comienzos del año próximo, se discutirán los documentos que se presentarán como prueba.

El fiscal Pérez acusa al exdirector de la URSEC Nicolás Cendoya de tres hechos que los señala como abuso de funciones. En primer lugar, lo acusa de reunirse con el exsecretario general, Oscar Mecol a las 18:00 horas del día 3 de junio de 2020, seis horas después de que la expresidenta de la URSEC, Mercedes Aramendía, presentara denuncia en Fiscalía sobre papeles triturados en la oficina de Nicolás Cendoya. El exdirector de la URSEC declaró en Fiscalía desde 2020 que la reunión se produjo para informarse de los hechos previo al directorio del 4 de junio, cuando Cendoya votó a favor de la denuncia penal que ya se había hecho y la investigación administrativa. El fiscal Pérez también imputa a Cendoya de devolver equipos a la radio comunitaria Palmitas de Soriano, incautados por inspectores de URSEC. Acerca de este punto, la defensa de Cendoya ya ha indicado que la devolución fue por decisión del directorio de la URSEC basada en la Ley 18.232 porque la radio había completado el proceso de regularización y solo faltaba la firma del Poder Ejecutivo. Y en tercer lugar, el fiscal Pérez imputó a Cendoya porque señala que ordenó no inspeccionar la radio comunitaria pese a que se encontraba transmitiendo con exceso de potencia. Sobre este punto el exdirector de la URSEC respondió en Fiscalía a Pérez que cuando el exjefe de Contralor, Luis Abascal, le transmitió el tema de la potencia de la radio comunitaria de Salto, Bemba, acordaron que Abascal verificaría si era posible que la radio tramitara un aumento de potencia. Cendoya declaró al fiscal que en ese entonces el punto quedó sin respuesta porque luego de esa conversación no mantuvieron otra con el exjefe de Contralor.

ESTRATEGIA: JUICIO ETERNO

Además de que el fiscal Diego Pérez “desea extender la investigación con la presentación de múltiples testigos que no dirán nada sobre los hechos de fondo porque no estuvieron cerca de ellos, el juez Baccelli no admite la continuación de las audiencias cuando se encuentra de turno”, dijo uno de los operadores judiciales en diálogo con Caras y Caretas, por tanto, en general las audiencias de control de acusación se llevan adelante una vez al mes. De hecho, la última audiencia de control de acusación de esta semana se retomó luego de dos meses, pero la próxima audiencia de control de acusación seguirá recién en el mes de octubre. Esto es porque el juez de garantía tiene ocupadas con otros asuntos las semanas que libera del turno correspondiente al mes de setiembre. En tanto, en esta etapa de control de acusación donde se están dirimiendo qué documentos serán incorporados como prueba para la instancia del juicio oral, el fiscal Diego Pérez apunta a incluir 71 documentos como prueba sobre los hechos que acusa. Sin embargo, según conoció este medio, los 71 documentos no corresponden a 71 fojas, sino que son 71 documentos con 300, 400 o más de 1000 fojas cada uno. “Por tanto, el juez de instrucción que luego deba conocer el expediente para conducir el juicio oral, más que juez deberá ser un perito porque será inmanejable conocer el voluminoso expediente”. Según también supo Caras y Caretas, el juez Bacelli en principio había indicado que no admitiría llenar el expediente de documentos voluminosos”, pero finalmente dijeron las fuentes “admite todo lo que propone el fiscal”.

Entre los 48 testigos planteados por el fiscal Pérez y ya admitidos por el magistrado de garantías se encuentra el actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim. El fiscal Pérez lo convoca para que relate cómo la Universidad de la República tramitó la radio comunitaria UNIRADIO. También se admitió que declare en la etapa final del juicio oral una funcionaria de la Udelar que declarará cómo se produjo el pase en comisión de funcionarios de esa casa de estudios a la URSEC. También declarará una funcionaria de URSEC que manifestó discrepancias con Nicolás Cendoya porque le ordenaba tareas que la funcionaria entendía que no tenían relación con su cargo en esa Unidad. “Nada tienen que ver estas personas sobre los asuntos que se investigan”, dijeron las fuentes vinculadas al caso. Al mismo tiempo, el fiscal solicitó incluir pericias con el resultado de la ubicación del celular de Nicolás Cendoya cuando la expresidenta de la URSEC presentó la denuncia en Fiscalía. El exdirector de la Ursec declaró en Fiscalía a pedido del fiscal Pérez el total de 11 veces, desde el año 2020 hasta que fue formalizado en marzo de 2022. En una de sus declaraciones, a las que accedió Caras y Caretas, el exjerarca relató su ubicación, con quién y en dónde mantuvo reuniones. “Por eso no se entiende para qué incorpora pericias sobre la ubicación del celular de Cendoya”, dijeron las fuentes. En tanto, entre los 48 testigos que llamará el fiscal Diego Pérez declarará en el juicio oral una mujer de Palmitas que conocía a quien administraba la radio comunitaria de esa ciudad. Se trata de una vecina oyente de la radio que aportará en el juicio que conocía a quien tenía el permiso de la radiofrecuencia. Una vez que finalicen las audiencias de control de acusación, que se estima será a mediados de 2026, se abrirá un plazo de 90 días para que las partes vuelvan a encontrarse en las audiencias del juicio oral.