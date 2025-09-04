Luego del escándalo en Artigas, Valentina dos Santos regresa al Partido Nacional

A pesar de ello, el Partido Nacional le impidió presentarse como candidata en las elecciones departamentales con el lema blanco. Actualmente, Dos Santos ocupa el cargo de secretaria general de la intendencia. En las últimas semanas solicitó volver a afiliarse al partido, trámite que fue aprobado en la reunión del directorio blanco del lunes 1º.

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, explicó que no existen impedimentos para su reincorporación, ya que cumplió la condena y el partido ya aplicó la sanción correspondiente.

Cumplió la condena

Dos Santos fue condenada a seis meses de prisión bajor régimen de libertad a prueba hasta el 14 de enero de 2025. De acuerdo con la información que tenía Fiscalía, Dos Santos estaba al tanto de la maniobra millonaria por concepto de horas extras, según los chats que posee el Ministerio Público.

Fuentes políticas señalaron que Dos Santos tiene aspiraciones de continuar su carrera electoral dentro del partido.