Política Álvaro Delgado | condena | Partido Nacional

Está de vuelta

Luego del escándalo en Artigas, Valentina dos Santos regresa al Partido Nacional

Dos Santos había sido condenada por abuso de funciones y el pago irregular de horas extras a funcionarios de la comuna artiguense.

Valentina dos Santos vuelve a filas del Partido Nacional.

 Foto: Martin Martinez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La dirigente de Artigas Valentina Dos Santos se reincorporará al Partido Nacional luego de cerrado su proceso judicial y finalizado el proceso electoral.

Envuelta en un escándalo por abuso de funciones y el pago irregular de horas extras a funcionarios de la comuna artiguense que involucó también al propio intendente Pablo Caram, Dos Santos había renunciado al Partido Nacional a mediados de 2024. Lo hizo a través de una escueta nota en la que señalaba que, "a los efectos de deslindar al partido del proceso" judicial que la involucraba, dimitía como miembro afiliado al partido y a los diferentes organismo que integraba.

La dirigente nacionalista se alejo del partido mientras era investigada por irregularidades en la intendencia de Artigas, durante la gestión del entonces intendente Pablo Caram. Según la investigación, Dos Santos habría actuado y tomado decisiones vinculadas a la comuna, incluyendo la gestión de horas extras. La Justicia investigó los hechos, y Dos Santos aceptó los delitos imputados mediante un proceso abreviado y cumplió la condena correspondiente.

A pesar de ello, el Partido Nacional le impidió presentarse como candidata en las elecciones departamentales con el lema blanco. Actualmente, Dos Santos ocupa el cargo de secretaria general de la intendencia. En las últimas semanas solicitó volver a afiliarse al partido, trámite que fue aprobado en la reunión del directorio blanco del lunes 1º.

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, explicó que no existen impedimentos para su reincorporación, ya que cumplió la condena y el partido ya aplicó la sanción correspondiente.

Cumplió la condena

Dos Santos fue condenada a seis meses de prisión bajor régimen de libertad a prueba hasta el 14 de enero de 2025. De acuerdo con la información que tenía Fiscalía, Dos Santos estaba al tanto de la maniobra millonaria por concepto de horas extras, según los chats que posee el Ministerio Público.

Fuentes políticas señalaron que Dos Santos tiene aspiraciones de continuar su carrera electoral dentro del partido.

