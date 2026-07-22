Fiscalía: el FA le marca la cancha a la oposición y va por proyecto de Cabildo

La solución que traería el proyecto, enfatizó Caggiani, "es cómo se designa un fiscal de emergencia", y dejaría de lado un sistema que fue aprobado durante el período pasado, que fue el que permitió la llegada de Ferrero al liderazgo del Ministerio Público como la fiscal penal más antigua de la capital.

"Creo que eso no fue lo mejor, porque en realidad (la) terminaron eligiendo por vía oblicua, por una mayoría circunstancial", cuestionó el senador.

Pero el objetivo de fondo, reiteró, es alcanzar el consenso que exige la Constitución: "Ese es nuestro principal desvelo, porque en realidad creo que sería una señal importante en términos institucionales, de cómo nosotros construimos instituciones más fuertes".

El FA no tiene problemas con Ferrero

Sobre la actual jerarca, dijo que el Frente Amplio no tiene "ningún problema". "De hecho, hay un apoyo muy importante del gobierno a la fiscal Ferrero, que es quien está actuando, pero entendemos que lo mejor es que, justamente, se pueda elegir a un fiscal que tenga el apoyo de todo el sistema político, porque en realidad, además, los fiscales trascienden los gobiernos —aseguró—. No son fiscales partidarios, no deberían serlo".

Consultado acerca de la posibilidad de que una figura que pueda reunir acuerdo sea Enrique Rodríguez —actual fiscal de Lavado de Activos—, dijo que no hablaría de nombres "públicamente".

El miércoles pasado, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, declaró que el gobierno seguía viendo a esta situación como un problema no resuelto: "El Uruguay merece que haya un verdadero acuerdo, y que quien ocupe ese lugar tenga el respaldo del sistema político”.