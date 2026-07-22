Continúa la asistencia integral en Salto tras el temporal y avanza en la etapa de rehabilitación

1.500 chapas , a las que se sumarán otras 1.500 aportadas por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en coordinación con el Comité Departamental de Emergencias (Cecoed).

160 colchones y kits de limpieza para las estructuras dañadas.

Adquisición preventiva de nuevos materiales para cubrir contingencias en techos y cubiertas livianas.

En paralelo, equipos técnicos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y del Cecoed avanzan en el relevamiento de unas 250 viviendas afectadas en la ciudad de Salto y 20 en la localidad de Campo de Todos. Las personas damnificadas fueron realojadas temporalmente, en su mayoría en casas de familiares.

Restablecimiento de servicios y situación en otros departamentos

Salto se consolidó como el punto más castigado por el evento meteorológico, aunque también se registraron afectaciones de menor escala en Treinta y Tres, Durazno, Tacuarembó y Paysandú.

Energía eléctrica: UTE logró una notable recuperación inicial, reduciendo en solo 24 horas los servicios cortados de 24.000 a 5.000. Los trabajos continúan en las líneas de distribución que sufrieron mayor impacto estructural.

Cursos de agua: La represa de Salto Grande opera con total normalidad y la crecida del río Uruguay no genera riesgos de momento para las poblaciones de Salto y Paysandú. Por su parte, el crecimiento del río Yí en Durazno motivó la evacuación preventiva de algo más de 20 personas.

Aclaración sobre el origen climático

Palomeque precisó que la tormenta severa del fin de semana no estuvo asociada al fenómeno de El Niño, aclarando que las previsiones climáticas sitúan la influencia de dicho fenómeno hacia finales de agosto o septiembre.

El Sinae mantendrá su presencia técnica y operativa en el territorio salteño durante toda la fase de recuperación, monitoreando simultáneamente la evolución meteorológica en el resto del país.