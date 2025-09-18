Hacete socio para acceder a este contenido

Política FMI | Cuesta Duarte | reunión

Misión técnica

FMI se reunió con el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT

El FMI quiere conocer la visión de los trabajadores sobre la situación salarial y de empleo en Uruguay.

Por Redacción de Caras y Caretas

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió con representantes del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT para conocer la visión de los trabajadores sobre la situación salarial y de empleo en Uruguay. La delegación, que visita regularmente el país para preparar sus informes anuales, se centró en la ronda de Consejos de Salarios y la negociación colectiva.

La reunión del FMI con el PIT-CNT

El encuentro, que forma parte de las consultas rutinarias del FMI con diversos sectores de la sociedad civil, contó con la participación de Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte, y Julio Perdigón, director adjunto, junto a un equipo de economistas. "Una o dos veces al año, delegaciones técnicas del FMI nos visitan con un cuestionario sobre temas específicos", explicó Castellano.

Según Castellano, la reunión se centró en la política salarial para el sector privado y los acuerdos alcanzados en el sector público. Los técnicos del FMI mostraron especial interés en la negociación de los Consejos de Salarios. "Transmitimos nuestras observaciones y críticas a los lineamientos del Poder Ejecutivo, aunque reconocimos que son mejores que los de la administración anterior", señaló.

El director del Cuesta Duarte aclaró que en la reunión no se abordaron temas macroeconómicos ni fiscales, como la propuesta sindical de un impuesto a las grandes fortunas para combatir la pobreza infantil. "Ellos siempre nos consultan sobre empleo, salarios y negociación colectiva. Es un cuestionario técnico", enfatizó.

Finalmente, Castellano destacó que el PIT-CNT insistió en la necesidad de una estrategia de desarrollo con políticas de empleo sectoriales y la importancia de discutir en la negociación colectiva temas como el Sistema de Cuidados, las cláusulas de género y la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, especialmente para abordar la dificultad de inserción laboral de los jóvenes.

(Con información de portal PIT-CNT)

