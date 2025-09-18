Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió con representantes del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT para conocer la visión de los trabajadores sobre la situación salarial y de empleo en Uruguay. La delegación, que visita regularmente el país para preparar sus informes anuales, se centró en la ronda de Consejos de Salarios y la negociación colectiva.
Misión técnica
FMI se reunió con el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT
