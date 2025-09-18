FMI se reunió con el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT

El director del Cuesta Duarte aclaró que en la reunión no se abordaron temas macroeconómicos ni fiscales, como la propuesta sindical de un impuesto a las grandes fortunas para combatir la pobreza infantil. "Ellos siempre nos consultan sobre empleo, salarios y negociación colectiva. Es un cuestionario técnico", enfatizó.

Finalmente, Castellano destacó que el PIT-CNT insistió en la necesidad de una estrategia de desarrollo con políticas de empleo sectoriales y la importancia de discutir en la negociación colectiva temas como el Sistema de Cuidados, las cláusulas de género y la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, especialmente para abordar la dificultad de inserción laboral de los jóvenes.

(Con información de portal PIT-CNT)