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Política

Francisco Legnani: "Se tiene que cumplir el objetivo de bajar una media hora de viaje desde El Pinar hasta Ciudad Vieja"

Para Francisco Legnani la obra de movilidad metropolitana "será una de las más recordadas de este gobierno".

Francisco Legnani explicó las características de la obra de movilidad metropolitana.

Francisco Legnani explicó las características de la obra de movilidad metropolitana.

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Por Redacción Caras y Caretas

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, se refirió al plan de movilidad del gobierno y consideró que el objetivo es bajar una media hora de viaje desde El Pinar hasta Ciudad Vieja y agregó que "solamente en el corredor Avenida Italia / Giannattasio en ómnibus entran y salen 16 mil personas por día de Montevideo".

Entrevistado por el diario El País, el jefe comunal explicó que "no cabe duda que será una de las obras más recordadas de este gobierno".

El plan de Movilidad

"Sería muy egoísta en mi parte pensar en que los canarios lleguen hasta Tres Cruces y que después los montevideanos resuelvan. Además, desde Canelones va un montón de gente a Ciudad Vieja. A mí me preocupa la solución integral. Tiene que estar bien articulado, igual que lo que viene de allá, de Zonamérica… Eso no toca Canelones por metros. Aunque escuché a Felipe Martín (director nacional de Transporte) decir que tal vez esa solución llegue hasta Pando. Ahí sí se mete bastante en Canelones, atraviesa todo Barros Blancos", añadió.

Legnani descartó que esta obra pueda motivar a que mayor número de montevideanos resuelvan irse a vivir a Canelones.

"No creo. La gente que ha optado por irse a Canelones lo ha hecho en las actuales circunstancias. Aparte, el crecimiento mayor lo tenemos en los balnearios al este donde esta solución (el sistema de BRT propuesto por el gobierno) no llegaría", indicó.

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