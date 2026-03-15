Francisco Legnani: "Se tiene que cumplir el objetivo de bajar una media hora de viaje desde El Pinar hasta Ciudad Vieja"

El plan de Movilidad

"Sería muy egoísta en mi parte pensar en que los canarios lleguen hasta Tres Cruces y que después los montevideanos resuelvan. Además, desde Canelones va un montón de gente a Ciudad Vieja. A mí me preocupa la solución integral. Tiene que estar bien articulado, igual que lo que viene de allá, de Zonamérica… Eso no toca Canelones por metros. Aunque escuché a Felipe Martín (director nacional de Transporte) decir que tal vez esa solución llegue hasta Pando. Ahí sí se mete bastante en Canelones, atraviesa todo Barros Blancos", añadió.