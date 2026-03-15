El intendente de Canelones, Francisco Legnani, se refirió al plan de movilidad del gobierno y consideró que el objetivo es bajar una media hora de viaje desde El Pinar hasta Ciudad Vieja y agregó que "solamente en el corredor Avenida Italia / Giannattasio en ómnibus entran y salen 16 mil personas por día de Montevideo".
Francisco Legnani: "Se tiene que cumplir el objetivo de bajar una media hora de viaje desde El Pinar hasta Ciudad Vieja"
Para Francisco Legnani la obra de movilidad metropolitana "será una de las más recordadas de este gobierno".