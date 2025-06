Fratti tras la comparecencia:¿que dijo el ministro ante la prensa?

Colonización fue

“No hay peor sordo que el que no quiere escuchar y peor ciego que no quiere ver”, insistió Fratti ante las denuncias de la oposición de que nadie del INC fue a ver los terrenos antes de comprarlos. Dijo que, en Semana de Turismo, directores y técnicos visitaron el predio.

“Fue demostrado cuáles son las proyecciones”, puntualizó, porque “no puede haber algo tan consolidado en el tiempo que lleva la compra de Colonización, pero empezamos a dar cumplimiento a una promesa electoral de otorgar 25.000 hectáreas para la lechería, para mujeres y hombres jóvenes”.

Aseguró que la compra “no es ilegal”, y que "sigue adelante”.

"No es inundable"

También explicó que el campo “no es inundable como la gente piensa que viene la creciente y se lleva el ganado”. A su vez Carámbula complementó que “son campos que pueden tener algún problema de inundación pero son muy buenos para la producción”, y puso como ejemplo el engorde del ganado y la zona de recría.

Fratti también abordó la polémica de si los pivots de riego estaban dentro de la compra de US$ 32,5 millones. “Si no los quieren entregar, tendrán que litigar”, según el ministro porque “la abogada fue muy clara que están dentro de la compra”.