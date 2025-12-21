Inauguraron el Parque Mauá en la Rambla Sur

Uno de los ejes del parque es el sendero histórico autoguiado, que recorre los principales hitos del complejo industrial, con señalética explicativa y una fotogalería del Centro de Fotografía de Montevideo. El conjunto Mauá, vinculado al desarrollo del alumbrado público a gas en el siglo XIX, fue declarado Monumento Histórico Nacional por su valor tecnológico y urbano.

Industria, historia, naturaleza y cultura

El espacio central del parque recupera la huella de uno de los antiguos tanques de gas, hoy transformado en una plataforma para actividades culturales y encuentros comunitarios. A esto se suma el Jardín Costero, que pone en valor el ecosistema local y especies vegetales de especial importancia para la conservación ambiental.

Durante la inauguración, el intendente Mario Bergara definió al Parque Mauá como “un logro de la ciudadanía” y resaltó su potencial para albergar cine, visitas guiadas y futuras propuestas culturales y gastronómicas. Autoridades nacionales, departamentales y vecinas y vecinos celebraron la recuperación de un espacio que une industria, historia, naturaleza y cultura, proyectando el pasado hacia nuevas formas de convivencia urbana.