Inauguraron el Parque Mauá en la Rambla Sur

Montevideo sumó un nuevo espacio público a su trama costera con la apertura del Parque Mauá, ubicado en la Rambla Sur. El proyecto, impulsado por la Intendencia de Montevideo junto al Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Municipio B, recupera un predio histórico que permaneció cerrado al público desde fines de la década de 1970, cuando dejó de funcionar la antigua Compañía del Gas.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La habilitación del parque significa mucho más que la apertura de un área verde: implica la resignificación de un sitio clave para la memoria urbana de la ciudad. Mauá combina paisaje costero, patrimonio industrial y propuestas culturales, integrándose a la red de espacios públicos montevideanos y permitiendo el acceso diario, de 9 a 22 horas, a un enclave históricamente vedado.
Un parque para el disfrute ciudadano y turístico
“El parque tiene construcciones muy antiguas y una historia que contar, algo que no es tan común en otros espacios públicos”, señaló el director de Espacios Públicos de la Intendencia, Marcelo Roux, quien destacó el fuerte componente simbólico de su reapertura. En esta primera etapa, se habilitó una parte del predio, con propuestas pensadas para el disfrute ciudadano y turístico.
Uno de los ejes del parque es el sendero histórico autoguiado, que recorre los principales hitos del complejo industrial, con señalética explicativa y una fotogalería del Centro de Fotografía de Montevideo. El conjunto Mauá, vinculado al desarrollo del alumbrado público a gas en el siglo XIX, fue declarado Monumento Histórico Nacional por su valor tecnológico y urbano.
Industria, historia, naturaleza y cultura
El espacio central del parque recupera la huella de uno de los antiguos tanques de gas, hoy transformado en una plataforma para actividades culturales y encuentros comunitarios. A esto se suma el Jardín Costero, que pone en valor el ecosistema local y especies vegetales de especial importancia para la conservación ambiental.
Durante la inauguración, el intendente Mario Bergara definió al Parque Mauá como “un logro de la ciudadanía” y resaltó su potencial para albergar cine, visitas guiadas y futuras propuestas culturales y gastronómicas. Autoridades nacionales, departamentales y vecinas y vecinos celebraron la recuperación de un espacio que une industria, historia, naturaleza y cultura, proyectando el pasado hacia nuevas formas de convivencia urbana.