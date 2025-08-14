Peñarol dio un gran paso este martes en su estadio Campeón del Siglo, luego de vencer a Racing de Avellaneda 1 a 0 por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Fue un partido durísimo para el mirasol, pero todavía queda un capítulo más, el que se jugará el próximo martes en el Cilindro de Avellaneda.
Distensión de ligamento lateral interno para Leo Fernández y se pierde la revancha ante Racing
Si bien lo positivo es que no hay una rotura a nivel de ligamentos o de meniscos, lo negativo es que los plazos no le alcanzan para estar a la orden.