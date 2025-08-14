Distensión de ligamento lateral interno para Leo Fernández y se pierde la revancha ante Racing

Afuera de la revancha en Avellaneda

Según informó el programa De fútbol se habla así de Dsports, el resultado determinó que el volante de Peñarol sufrió una distensión del ligamento lateral interno con presencia de líquido, lo que todavía impide tener certeza respecto a si es una lesión de primer o segundo grado.

Si bien lo positivo es que no hay una rotura a nivel de ligamentos o de meniscos, lo negativo es que los plazos de recuperación no le alcanzan para estar a la orden de cara al partido de vuelta el próximo martes en Avellaneda.

Fernández estará ausente de las convocatorias de Peñarol durante un período estimado de dos a tres semanas, en el mejor de los casos, por lo que no será de la partida contra Boston River, Racing de Avellaneda, River Plate ni Racing de Montevideo.

Seguramente el técnico defina en las próximas horas la estrategia para el partido en Avellaneda pero es muy probable que en esa posición ingrese David Terans como titular. El Rey, jugó un gran partido en el partido de ida y además marcó el gol que le dio la ventaja a Peñarol.