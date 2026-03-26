Frente Amplio celebra en La Teja los 55 años de su primer acto público

Acto con Seregni

En el acto dio un discurso el candidato del FA a la Presidencia, Líber Seregni, donde marcó las líneas de acción de la novel fuerza política de izquierda.

Además, hablaron en la ocasión Juan Pablo Terra (Presidente del Partido Demócrata Cristiano); Arturo Baliñas (presidente del Comité Ejecutivo Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre de 1970); José Pedro Cardoso (Partido Socialista); Héctor Rodríguez (Grupos de Acción Unificadora); Luciano Da Silva (Movimiento Revolucionario Oriental); Jorge Durán Matos (Movimiento Herrerista, Lista 58); Luis Pedro Bonavita (Frente Izquierda de Liberación); Luis Naguil (Partido Obrero Revolucionario); Jorge Andrade Ambrosoni (Partido Socialista – Movimiento Socialista); Rodney Arismendi (Partido Comunista); Francisco Rodríguez Camusso (Movimiento Blanco Popular y Progresista); y Zelmar Michelini (Movimiento por el Gobierno del Pueblo – Lista 99).

En su mensaje, Seregni definió el rumbo estratégico del Frente Amplio, su carácter permanente —no para un acto electoral— y su vocación de “desplazar a la oligarquía del poder y llevar al pueblo a gobernar”.

"De un lado la oligarquía blanca y colorada, y del otro, el pueblo uruguayo, blanco, colorado, democristiano, independiente, comunista", proclamaba Seregni en la ocasión.