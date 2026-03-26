Frente Amplio celebra en La Teja los 55 años de su primer acto público

Bajo la consigna “Desde la raíz, hacia el futuro”, el Frente Amplio (FA) celebra este jueves 26 de marzo los 55 años de su primer acto público con una actividad en La Teja a partir de las 18.30 horas. Hará uso de la palabra el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, y la secretaria de Género, Florencia Astori.
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La actividad se desarrollará en la plaza Lafone, Carlos María Ramírez y Ruperto Pérez Martínez, y actuarán las murgas "Nueva barriada" y "Diablos verdes". Será transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube del Frente Amplio nuestro streaming desde las 17:30.
Constituido el 5 de febrero de 1971, después de largas negociaciones y luchas populares, el Frente Amplio tuvo su primer y masivo acto público el 26 de marzo en la explanada de la Intendencia de Montevideo.
Acto con Seregni
En el acto dio un discurso el candidato del FA a la Presidencia, Líber Seregni, donde marcó las líneas de acción de la novel fuerza política de izquierda.
Además, hablaron en la ocasión Juan Pablo Terra (Presidente del Partido Demócrata Cristiano); Arturo Baliñas (presidente del Comité Ejecutivo Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre de 1970); José Pedro Cardoso (Partido Socialista); Héctor Rodríguez (Grupos de Acción Unificadora); Luciano Da Silva (Movimiento Revolucionario Oriental); Jorge Durán Matos (Movimiento Herrerista, Lista 58); Luis Pedro Bonavita (Frente Izquierda de Liberación); Luis Naguil (Partido Obrero Revolucionario); Jorge Andrade Ambrosoni (Partido Socialista – Movimiento Socialista); Rodney Arismendi (Partido Comunista); Francisco Rodríguez Camusso (Movimiento Blanco Popular y Progresista); y Zelmar Michelini (Movimiento por el Gobierno del Pueblo – Lista 99).
En su mensaje, Seregni definió el rumbo estratégico del Frente Amplio, su carácter permanente —no para un acto electoral— y su vocación de “desplazar a la oligarquía del poder y llevar al pueblo a gobernar”.
"De un lado la oligarquía blanca y colorada, y del otro, el pueblo uruguayo, blanco, colorado, democristiano, independiente, comunista", proclamaba Seregni en la ocasión.