A casi tres años del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, el Frente Amplio (FA) resolvió convocar formalmente a una marcha en respaldo al pueblo palestino y en rechazo a las operaciones militares impulsadas por el gobierno de Benjamín Netanyahu. La decisión fue adoptada por la Mesa Política Nacional del partido de gobierno tras su última reunión ordinaria.
Frente Amplio convoca a movilización por Palestina y pide al gobierno de Orsi gestiones diplomáticas
El Frente Amplio condena el genocidio llevado adelante por el gobierno de Israel y exhorta al gobierno a tomar acciones para solución pacífica el conflicto.