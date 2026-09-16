Frente Amplio convoca a movilización por Palestina y pide al gobierno de Orsi gestiones diplomáticas

El Frente Amplio denuncia el genocidio y pide acciones

A través de una resolución oficial, la coalición de izquierdas instó a sus militantes y a la ciudadanía a sumarse a la movilización promovida por el colectivo Coordinación por Palestina Uruguay. La marcha quedó fijada para el próximo jueves 8 de octubre a las 18:30 horas, teniendo como punto de concentración e inicio el cruce de la avenida 18 de Julio y Germán Barbato.