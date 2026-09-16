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Política Frente Amplio | Palestina | Movilización

Frente Amplio convoca a movilización por Palestina y pide al gobierno de Orsi gestiones diplomáticas

El Frente Amplio condena el genocidio llevado adelante por el gobierno de Israel y exhorta al gobierno a tomar acciones para solución pacífica el conflicto.

Frente Amplio apoya marcha por Palestina.

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El Frente Amplio denuncia el genocidio y pide acciones

A través de una resolución oficial, la coalición de izquierdas instó a sus militantes y a la ciudadanía a sumarse a la movilización promovida por el colectivo Coordinación por Palestina Uruguay. La marcha quedó fijada para el próximo jueves 8 de octubre a las 18:30 horas, teniendo como punto de concentración e inicio el cruce de la avenida 18 de Julio y Germán Barbato.

El comunicado emitido por la Mesa Política expresa una condena enfática a las acciones bélicas en la región, enmarcando su postura "en adhesión a los millones de personas que en el mundo se movilizan por la paz". Asimismo, el texto exige el cese inmediato de las agresiones, el respeto irrestricto al Derecho Internacional y la protección de los derechos humanos en Gaza, Cisjordania y Líbano.

Paralelamente, la declaración política incluyó un mensaje explícito dirigido al Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Yamandú Orsi, exhortando a la administración nacional a mantener un rol activo en los foros multilaterales para promover "una solución de fondo al conflicto". La fuerza política ratificó que la vía pacífica duradera debe contemplar la coexistencia de dos Estados soberanos sobre las fronteras delimitadas en 1967.

La convocatoria se suma a una serie de acciones de solidaridad impulsadas por la colectividad política, replicando la marcha realizada en octubre del año anterior y distintas intervenciones urbanas en la capital.

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