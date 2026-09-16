Economía uruguaya cayó 0,8% y complica la meta de crecimiento del gobierno

El BCU explicó el retroceso fundamentalmente por la contracción del valor agregado agrícola, en particular el de los cultivos de verano. En particular, incidió el menor rendimiento de la soja en la zafra 2025/2026 debido a la sequía, junto con una base de comparación exigente por el alto rendimiento registrado en la campaña anterior.

La actividad pecuaria también incidió negativamente debido a una menor extracción de ganado para faena, aunque el efecto fue parcialmente compensado por un mayor envío de leche a plantas industriales.

Industria y construcción amortiguaron

El comportamiento del resto de los sectores muestra que la caída de la actividad estuvo fuertemente condicionada por el desempeño agropecuario. La industria manufacturera creció 1,9% interanual y aportó 0,2 puntos porcentuales al resultado del PIB, mientras la construcción avanzó 4,2%, también con una incidencia positiva de 0,2 puntos.

El crecimiento industrial estuvo asociado principalmente al desempeño de la fabricación de pulpa de celulosa, explicado en parte por el cierre por mantenimiento de una de las plantas durante el segundo trimestre de 2025. También aumentaron las actividades de molinería, elaboración de productos de panadería y confitería y las vinculadas con la refinería. En sentido contrario, se destacó la caída de la actividad frigorífica y, en menor medida, de la fabricación de vehículos.

La construcción, por su parte, recibió impulso tanto de las edificaciones residenciales como de otras obras. Entre estas últimas, el informe identifica principalmente la instalación de un centro de datos.

El comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas también tuvieron un desempeño positivo, con un crecimiento interanual del 2,8% y una incidencia de 0,3 puntos porcentuales. Los servicios financieros avanzaron 2,3%; las actividades profesionales y de arrendamiento, 1%; y las actividades de administración pública, 1,1%.

En cambio, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones retrocedieron 0,2%, al igual que el conjunto integrado por salud, educación, actividades inmobiliarias y otros servicios. Energía eléctrica, gas y agua aumentaron 1%.