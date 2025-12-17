Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Carlos Albisu | expulsados |

"No nos representan"

Frente Amplio expulsó a ediles salteños que votaron fideicomiso de Albisu

La drástica decisión se produjo luego de que esos curules votaran el fideicomiso solicitado por la Intendencia, dirigida por el nacionalista Carlos Albisu.

El Frente Amplio de Salto expulsó a 3 ediles.

El Frente Amplio de Salto expulsó a 3 ediles.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La jornada del pasado lunes 15 de diciembre, la sesión de la Junta Departamental de Salto estuvo marcada por tensión e insultos después de que el gobierno del intendente Carlos Albisu lograra que se aprobara un fideicomiso con votos del Frente Amplio (FA).

La situación trajo aparejado que la mesa política del Frente Amplio en el departamento de Salto decidió expulsar a tres ediles. La drástica decisión se produjo luego de que esos curules votaran el fideicomiso solicitado por la Intendencia, dirigida por el nacionalista Carlos Albisu.

El oficialismo no contaba por sí mismo con los votos para aprobar la iniciativa, pero el apoyo de tres legisladores frenteamplistas le permitieron alcanzar su objetivo.

Durante la la votación se produjeron abucheos desde las barras. Los señalamientos más duros fueron contra la edila Analía Fernández, esposa del exintendente Andrés Lima.

Fueron expulsados

A última hora de la noche del martes, la departamental salteña del Frente Amplio emitió un duro comunicado en el que anunciaba la expulsión de los ediles que votaron el fideicomiso.

En el texto, la fuerza política informaba su intención de “elevar al tribunal de conducta política los antecedentes, solicitando la expulsión de nuestra fuerza política a los ediles Eduardo Varela Minutti, Analía Fernández y Gladys Martínez”.

Esta decisión fue adoptada “ante el no acatamiento” de dichos ediles “de lo resuelto en el plenario departamental como asunto político, luego de un proceso serio y responsable de análisis de la propuesta de endeudamiento por parte del ejecutivo departamental, por 60 millones de dólares, a pagar en 20 años”.

Asimismo, la departamental resolvió “elevar también los antecedentes de quienes estuvieron involucrados en impulsar la aprobación del endeudamiento”.

Finalmente, la misiva establece que “los ediles en cuestión no integran a partir de la fecha la bancada del Frente Amplio, y no representan a nuestra fuerza política en la Junta Departamental y en ningún otro ámbito”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar