Un edil del PN propone prohibir la venta de vasos reutilizables

Doble tributación

La medida plantea que, en lugar de abonar un costo adicional por el vaso reutilizable en el momento de la compra de la bebida, el costo logístico del mismo sea absorbido por la organización o gestionado a través de un sistema de depósito-devolución más ágil. El argumento principal del legislador es que el actual modelo de "cobro por vaso" en la puerta de los eventos genera confusión y una percepción de "doble tributación" entre los ciudadanos, desincentivando la participación en fiestas populares, festivales y espectáculos deportivos.