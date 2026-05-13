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Política tributación |

Será analizado por comisión de Medio Ambiente

Un edil del PN propone prohibir la venta de vasos reutilizables

Edil del PN propone eliminar el cobro de vasos reutilizables en eventos multitudinarios para fomentar la sostenibilidad.

El edil Gonzalo Gómez del PN propone prohibir la venta de vasos reutilizables.

El edil Gonzalo Gómez del PN propone prohibir la venta de vasos reutilizables.
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El edil sostiene que el objetivo final es el mismo evitar la contaminación por plásticos de un solo uso pero aplicando una estrategia diferente. Su propuesta sugiere implementar un sistema centralizado de lavado y logística por parte de los organizadores, o bien que el costo del vaso esté incluido en el precio de la entrada o la consumición.

Doble tributación

La medida plantea que, en lugar de abonar un costo adicional por el vaso reutilizable en el momento de la compra de la bebida, el costo logístico del mismo sea absorbido por la organización o gestionado a través de un sistema de depósito-devolución más ágil. El argumento principal del legislador es que el actual modelo de "cobro por vaso" en la puerta de los eventos genera confusión y una percepción de "doble tributación" entre los ciudadanos, desincentivando la participación en fiestas populares, festivales y espectáculos deportivos.

La iniciativa ha abierto el debate en la Junta Departamental, donde algunos sectores apoyan la medida por considerarla más "amigable con el bolsillo del contribuyente", mientras que otros advierten que podría encarecer los costos operativos de los organizadores o fomentar el desperdicio si no hay un incentivo económico para la devolución.

Tratamiento

Se espera que en los próximos días la propuesta sea analizada por la comisión de Medio Ambiente, donde se buscará un equilibrio entre la sustentabilidad ecológica y la accesibilidad económica para la ciudadanía.

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