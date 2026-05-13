El edil sostiene que el objetivo final es el mismo evitar la contaminación por plásticos de un solo uso pero aplicando una estrategia diferente. Su propuesta sugiere implementar un sistema centralizado de lavado y logística por parte de los organizadores, o bien que el costo del vaso esté incluido en el precio de la entrada o la consumición.
Será analizado por comisión de Medio Ambiente
Un edil del PN propone prohibir la venta de vasos reutilizables
Edil del PN propone eliminar el cobro de vasos reutilizables en eventos multitudinarios para fomentar la sostenibilidad.