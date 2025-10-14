Frente Amplio reasigna fondos a UdelaR, Hospital de Clínicas y ciencia: el detalle de las partidas

Más allá de los montos específicos, la diputada Olivera destacó la relevancia de los acuerdos alcanzados con otros partidos políticos en temas de alta sensibilidad social como la discapacidad y la violencia basada en género.

Finalmente, en el área judicial, la coordinadora de la bancada informó sobre un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la equiparación salarial entre fiscales y jueces, destinando $40 millones de pesos para este fin. La diputada también resaltó un avance largamente solicitado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ): la Corte ya no necesitará la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas para realizar determinadas transposiciones de rubros, lo que Olivera calificó como “una viejísima reivindicación de la SCJ”.