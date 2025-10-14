Milei se reúne con Trump en la Casa Blanca y la Argentina se cae a pedazos

Las áreas más afectadas son organismos descentralizados como Correo Argentino, Operadora Ferroviaria, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, que concentran el 20,7% del total de cesantías. De acuerdo con el estudio, fueron despedidos 5.063 empleados del Correo, 3.116 de la Operadora Ferroviaria, 1.968 del Banco Nación y 1.782 de Aerolíneas Argentinas.

Uno de los golpes más duros fue el cierre de la agencia estatal de noticias Télam, donde Milei dispuso la cesantía del 80% del personal, en su mayoría periodistas. Lo que quedó del organismo fue reconvertido en una agencia de comunicación gubernamental.

Según el CEPA, estas medidas reflejan “una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional, con un impacto masivo tanto en la dotación de personal como en las capacidades operativas del Estado”.

En paralelo, la Cámara de Diputados aguarda el regreso del ministro de Economía, Luis Caputo, quien fue citado a comparecer este miércoles para informar sobre los acuerdos alcanzados con el Tesoro estadounidense, en particular el nuevo mecanismo de intercambio de moneda (swap) y sus implicancias para la economía argentina.

No obstante, en los pasillos del Congreso prevalece el escepticismo. No se espera que Caputo concurra, del mismo modo que se prevé la ausencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Salud, Mario Lugones, ambos convocados para dar explicaciones sobre el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La visita de Milei a Washington se da, así, en un contexto de alto costo político interno, con protestas sindicales en aumento y un creciente malestar social frente a la reducción del empleo público. Mientras el mandatario busca reforzar la alianza con Estados Unidos, en Argentina el ajuste sigue dejando miles de familias sin trabajo y un Estado cada vez más debilitado.