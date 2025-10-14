Uruguay mantiene estable la tasa de homicidios, aunque duplica el promedio mundial

De acuerdo con el Ministerio, la mayoría de los casos se concentran en Montevideo y Canelones, con un claro predominio de víctimas jóvenes y varones, y ocurren principalmente en vía pública, durante la noche y con armas de fuego.

Uruguay: menos delitos y menor violencia armada

El informe de AECA destaca además la reducción de un 5,5 % en el total de delitos denunciados, que pasaron de 225.316 en 2024 a 213.307 en 2025.

También se registró una fuerte caída del 47 % en los heridos por arma de fuego, indicador que para las autoridades refleja una menor exposición a situaciones de violencia letal o un incremento en la eficacia de la respuesta policial y médica de emergencia.

Otros delitos muestran descensos más moderados: hurtos (-7 %), rapiñas (-5 %) y estafas o fraudes informáticos (-11 %), mientras que las denuncias por violencia doméstica y delitos sexuales se mantienen estables, un comportamiento que el Ministerio asocia tanto al aumento de las denuncias como a cambios metodológicos en el registro.

Factores y causas de los homicidios

De acuerdo con el informe semestral presentado en julio, los homicidios en Uruguay se vinculan cada vez más con el tráfico de estupefacientes, que explica en promedio el 21,1 % de los casos entre 2022 y 2024.

A estos le siguen las disputas personales y venganzas, de carácter interpersonal y con mayores niveles de esclarecimiento.

Sin embargo, el documento advierte que el 39 % de los casos permanece sin resolver, lo que “limita la comprensión del fenómeno y exige fortalecer las capacidades investigativas del sistema de justicia criminal”.

En los últimos años, Uruguay ha mantenido una tasa de homicidios relativamente constante —entre 10 y 12 por cada 100.000 habitantes—, aunque esa estabilidad convive con una alta concentración de la violencia en determinados barrios de Montevideo. En muchas zonas del interior del país, las tasas son equivalentes a las de países europeos, mientras que en la capital superan los 20 homicidios por 100.000 habitantes.

Comparación internacional: Uruguay, entre los más seguros de la región

A nivel internacional, América Latina y el Caribe siguen concentrando las tasas de homicidios más altas del mundo. En ese contexto, Uruguay se mantiene por debajo del promedio regional (18,4 por 100.000 habitantes), pero aún duplica el promedio mundial, que ronda los cinco homicidios por cada 100.000 habitantes.

Comparado con países vecinos y de referencia regional, Uruguay ocupa una posición intermedia:

Chile: 5,7 homicidios por 100.000 habitantes.

Argentina: 4,2 homicidios.

Uruguay: 10,5 homicidios.

Brasil: 22,0 homicidios.

Colombia: 25,7 homicidios.

México: 23,3 homicidios.

Uruguay se ubica así entre los cinco países más seguros de América Latina, aunque con un índice de violencia letal que duplica al de Chile y Argentina, y que aún requiere medidas sostenidas para alcanzar niveles de los países de menor criminalidad.