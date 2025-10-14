Elecciones en Bolivia: Unión Europea y misiones nacionales supervisarán el balotaje

Bolivia se alista para vivir este 19 de octubre su primer balotaje presidencial bajo la atenta mirada de 19 misiones de observación electoral, entre ellas 17 internacionales y 2 nacionales, según informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila.
En declaraciones al programa Fama, Poder y Ganas, Ávila detalló que las misiones nacionales corresponden a las organizaciones Jubileo y Observa Bolivia, mientras que las internacionales incluyen delegaciones de la Unión Europea (UE), el Parlamento Europeo y varios países invitados.
La Unión Europea, que ha acompañado los procesos electorales bolivianos en 2006, 2009, 2014, 2019, 2020 y en la primera vuelta del 17 de agosto, ya desplegó 32 observadores de largo plazo distribuidos en los nueve departamentos. Además, un grupo adicional de 44 veedores de corto plazo arribó al país durante el fin de semana para reforzar las tareas de monitoreo.
El bloque europeo también enviará una delegación del Parlamento Europeo compuesta por seis representantes de distintas formaciones políticas, que se sumarán a los observadores en los días previos a la votación. En total, la misión europea contará con 120 observadores provenientes de 24 países de la UE, junto a representantes de Noruega, Suiza y Canadá.
Tanto las misiones internacionales como las nacionales participaron recientemente en el simulacro del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), herramienta tecnológica que será utilizada por segunda vez tras su implementación exitosa en agosto.
De acuerdo con el calendario electoral, la campaña y la propaganda concluirán este miércoles, dando paso al silencio electoral a partir del jueves. Paralelamente, los tribunales departamentales comenzaron la distribución de las maletas electorales. El Tribunal Electoral Departamental de Beni fue el primero en iniciar el operativo, que se replicará en los próximos días en todo el país.
En cuanto al voto en el exterior, Ávila confirmó que el 100 % de las maletas electorales ya fueron enviadas a los 22 países donde los bolivianos podrán sufragar.
“El objetivo es garantizar que el proceso electoral sea seguro, transparente y confiable, y que sea el pueblo boliviano quien elija a su próxima autoridad”, afirmó el vocal del TSE.