Elecciones en Bolivia: Unión Europea y misiones nacionales supervisarán el balotaje

El bloque europeo también enviará una delegación del Parlamento Europeo compuesta por seis representantes de distintas formaciones políticas, que se sumarán a los observadores en los días previos a la votación. En total, la misión europea contará con 120 observadores provenientes de 24 países de la UE, junto a representantes de Noruega, Suiza y Canadá.

Tanto las misiones internacionales como las nacionales participaron recientemente en el simulacro del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), herramienta tecnológica que será utilizada por segunda vez tras su implementación exitosa en agosto.

De acuerdo con el calendario electoral, la campaña y la propaganda concluirán este miércoles, dando paso al silencio electoral a partir del jueves. Paralelamente, los tribunales departamentales comenzaron la distribución de las maletas electorales. El Tribunal Electoral Departamental de Beni fue el primero en iniciar el operativo, que se replicará en los próximos días en todo el país.

En cuanto al voto en el exterior, Ávila confirmó que el 100 % de las maletas electorales ya fueron enviadas a los 22 países donde los bolivianos podrán sufragar.

“El objetivo es garantizar que el proceso electoral sea seguro, transparente y confiable, y que sea el pueblo boliviano quien elija a su próxima autoridad”, afirmó el vocal del TSE.