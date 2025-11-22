Frente Amplio resolvió reasignar $320.000.000 para educación, justicia y cultura

El legislador detalló que parte de esos fondos son para la creación de una fiscalía en la ciudad de Toledo, que ha vivido varios episodios de violencia producto del enfrentamiento entre bandas criminales.

Otro de los puntos donde se reforzará presupuestalmente es la UTU, con dinero para nuevos cursos en el interior, también duplicar liceos de tiempo completo, fortalecer las becas para formación educativa, y dinero destinado para el acondicionamiento y reparación edilicia en la Universidad de la República.

Oficialismo dispuesto a negociar

Por otro lado, el Frente Amplio anunció estar dispuesto a negociar con la oposición, que presentó varios aditivos que buscan redistribuir $1.200.000.0000.

Sabini aclaró que en varios casos no se está de acuerdo con lo planteado, pero sí en otros buscarán encontrar un acuerdo y lograr una vocación conjunta con blancos y colorados.

Esto será negociado a partir del martes 25 cuando comience la discusión en el plenario del Senado. Los blancos ya adelantaron que votarán el proyecto de ley de Presupuesto en general.

Situación fiscal compleja

El ministro de Economía Gabriel Oddone cierra el Presupuesto con advertencias de desaceleración de la economía y mercado laboral enfriado.

El gobierno del presidente Yamandú Orsi está a días de lograr aprobar su proyecto madre: el presupuesto quinquenal que marcará el rumbo para los próximos cinco años.

“Si no hemos podido ser más expansivos es, precisamente, porque la situación fiscal heredada es una situación fiscal compleja”, dijo el ministro de Economía Gabriel Oddone en comisiones del Senado en referencia al mandato saliente del blanco Luis Lacalle Pou.

El jefe del equipo económico realizó una serie de advertencias por luces amarillas en la economía, una desaceleración en el crecimiento y un enfriamiento del mercado laboral.