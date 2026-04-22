Condenaron a joven detenido con tres ametralladoras en Parque Roosevelt: 5 meses de cárcel

Durante el operativo, los efectivos incautaron un vehículo, en cuyo interior se hallaron tres fusiles de guerra: un fusil marca Colt modelo AR-10 con 13 cartuchos cal. 7,62X51; un fusil color negro el cual se desconoce marca y modelo con 25 cartuchos cal.311 y un fusil color negro marca y modelo a determinar con 24 municiones cal 223, (todos sin numeración), los tres cargadores y una suma de 30.000 dólares en efectivo.

Nueva condena en el marco de la Operación Nueva Era II

El joven de 23 años intentó escapar del operativo peor fue localizado y detenido por la Policía a los pocos instantes.

Tras el procedimiento, el joven quedó a disposición de la Fiscalía, que realizó las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, el Juez Letrado en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento, en reiteración real con un delito de simulación de delito, a la pena de 20 meses de prisión, la que se cumplirá de la siguiente forma: cinco meses de prisión efectiva; y el resto de la pena se cumplirá en un régimen de libertad a prueba.

El indagado integraba una organización criminal dedicada al lavado de activos, que operaba mediante la adquisición de bienes con el objetivo de dar apariencia lícita a dinero de origen ilegal dentro del país.