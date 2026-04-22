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Sociedad joven | Lavado de Activos | Parque Roosevelt

Team Marset

Condenaron a joven detenido con tres ametralladoras en Parque Roosevelt: 5 meses de cárcel

Joven de 23 años vinculado a Luis Fernando Fernández Albín fue condenado por lavado de activos y simulación de delito, en el marco de la operación Nueva Era II.

Condenaron al joven detenido el sábado en Parque Roosevelt.

Condenaron al joven detenido el sábado en Parque Roosevelt.
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Por Redacción Caras y Caretas

Un joven de 23 años que estaba requerido por la Justicia en el marco de la operación Nueva Era II (que involucra un célula uruguaya vinculada a la organización de Marset) fue condenado por lavado de activos y simulación de delito, tras un operativo llevado a cabo el pasado sábado 18 en la zona de Parque Roosevelt.

La banda de Marset en Uruguay

El operativo, realizado por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), fue el resultado de un trabajo de Inteligencia que los investigadores llevaron adelante en el marco de la Operación Nueva Era II, que meses atrás permitió la detención de "Flaco" Luis Fernando Fernández Albín (mano derecha de Sebastián Marset en Uruguay) y la imputación de los principales integrantes del grupo criminal con base en Cerro Norte, como por ejemplo Luis Alberto "Betito" Suárez.

El vehículo en el que se trasladaba el joven requerido también estaba requerido en el marco de esta investigación por lo que a partir de determinas informaciones se pudo establecer que se encontraba circulando en las inmediaciones del Parque Roosevelt, en el departamento de Canelones.

Durante el operativo, los efectivos incautaron un vehículo, en cuyo interior se hallaron tres fusiles de guerra: un fusil marca Colt modelo AR-10 con 13 cartuchos cal. 7,62X51; un fusil color negro el cual se desconoce marca y modelo con 25 cartuchos cal.311 y un fusil color negro marca y modelo a determinar con 24 municiones cal 223, (todos sin numeración), los tres cargadores y una suma de 30.000 dólares en efectivo.

Nueva condena en el marco de la Operación Nueva Era II

El joven de 23 años intentó escapar del operativo peor fue localizado y detenido por la Policía a los pocos instantes.

Tras el procedimiento, el joven quedó a disposición de la Fiscalía, que realizó las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, el Juez Letrado en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento, en reiteración real con un delito de simulación de delito, a la pena de 20 meses de prisión, la que se cumplirá de la siguiente forma: cinco meses de prisión efectiva; y el resto de la pena se cumplirá en un régimen de libertad a prueba.

El indagado integraba una organización criminal dedicada al lavado de activos, que operaba mediante la adquisición de bienes con el objetivo de dar apariencia lícita a dinero de origen ilegal dentro del país.

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