Gabriel Mazzarovich: "No hay dos versiones, hay una verdad y una mentira histórica"

Recordó cómo durante la dictadura se rendía homenaje a los militantes asesinados: “Una de las maneras de homenajearlos era dar vuelta a la manzana mientras había custodia policial y decir los nombres en voz alta. Había que memorizar”.

En la trágica jornada para la historia nacional, fueron asesinados Luis Alberto Mendiola, José Abreu, Ricardo González, Ruben López, Elman Fernández, Justo Sena, Raúl Gancio y Héctor Cervelli.

Hubo una mentira instalada desde el primer día y sostenida aún hoy en la que hablan que hay dos versiones sobre lo sucedido. No, no hay dos versiones, hay una verdad y una mentira histórica. Hubo una mentira instalada desde el primer día y sostenida aún hoy en la que hablan que hay dos versiones sobre lo sucedido. No, no hay dos versiones, hay una verdad y una mentira histórica.

Mazzarovich denunció la narrativa oficial que durante décadas intentó instalar la idea de un enfrentamiento armado, refiriéndose al comunicado 77 de las Fuerzas Conjuntas, publicado en el diario El País: “Nunca existió tal enfrentamiento. Fueron ejecutados con las manos en alto, desarmados. Varios de ellos quedaron desangrándose en la calle, sin que se permitiera el ingreso de ambulancias”.

Relató que tres de los militantes sobrevivieron al ataque, entre ellos Machado, quien vivió hasta hace pocos años. “Fueron liberados y absueltos por la propia justicia militar, sin una sola prueba en su contra. Eso dice mucho de lo que pasó”, enfatizó.

Para Mazzarovich, la memoria no debe ser un ejercicio nostálgico, sino una herramienta para transformar el presente. “El mejor homenaje es luchar. El año pasado, en el homenaje, se juntaron 19.000 firmas por el plebiscito contra la reforma jubilatoria. Este año, el compromiso pasa por militar las elecciones departamentales y municipales”.

El acto de este sábado en la calle 20 tendrá oratoria, contenido político y un espectáculo artístico con sorpresas. “Esperamos una muy buena concurrencia. Es un momento para reencontrarnos, para recordar, para decir la verdad y para seguir luchando”, afirmó.