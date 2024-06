Gabriel Pereyra a Petinatti: "No le respondo a los idiotas"

Pereyra utilizando la misma red social y respondiéndole a Petinatti, escribió:

“Me llamó un colega amigo que sabe que ya no respondo a los idiotas pero me convenció. Trabajo en Sarandí, que un fiscal me informe a mí lo que sale en mi radio, en fin. Se lo mandé yo al fiscal para hacerle una pregunta. Cuando me responde, me apuré y tuitee la info de esa captura” explicó el periodista.

Pero la dura respuesta de Pereyra a Petinatti continuó: “Más allá del tonto detalle haré una confesión: como periodista llamo a fiscales, jueces, policías, políticos. Uff, lo dije. Y lo hago dando la cara y mi nombre y apellido, del que no me avergüenzo y por eso no tengo necesidad de cambiármelo” remató Pereyra.