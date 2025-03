Gerardo Caetano:" Veo al Partido Nacional enojado, no hizo el duelo de la derrota"

El politólogo destacó la importancia de "elaborar el duelo y el orgullo" tras una derrota electoral, algo que, según él, el Partido Nacional no ha logrado del todo. "Cuando ganas no te la tenés que creer tanto. Pero en el Partido Nacional, curiosamente, veo un enojo, veo que no empezó el gobierno, no había empezado el gobierno", afirmó.

Además, Caetano criticó las actitudes de algunas figuras de la oposición: "Ahora recién asumieron los ministros y ya hay críticas severas, hay figuras que ya son, no quiero decir folclóricas, porque tengo un gran aprecio al folclore, pero que están hechas para agraviar. Están hechas para agraviar y agravian las cosas más increíbles".

En cuanto al Partido Colorado, el historiador observó actitudes diferentes, aunque también se refirió a la figura de Andrés Ojeda a quien comparó con el Partido Nacional: "Veo a Ojeda igual que el Partido Nacional y además con una visión absolutamente loca en el 2000. Y además contentísimo con una performance electoral que, la verdad, si la sabe leer bien, no le debiera dar tanta alegría".

La gobernabilidad y la renovación en el Frente Amplio

Sobre el Frente Amplio, Caetano destacó la renovación generacional y política que se ha dado en el partido, aunque también señaló un "desbande" hacia el Poder Ejecutivo: "Yo ahí efectivamente creo que hubo un desbande en el Frente Amplio en buena medida hacia el Poder Ejecutivo. Y si bien creo que hay que confiar en la renovación, una de las virtudes que tiene este Frente Amplio es que ya no es la restauración de aquella gerontocracia que pasaban 10 años y volvían y volvían, no".

El politólogo también se refirió a la composición del Parlamento, donde destacó la presencia de muchos debutantes: "Le quedó una cámara de senadores que, bueno, con muchos debutantes, mucha gente nueva. Capaz que debutan y son todos crack y son tremendos senadores. Pero bueno, a priori como que quedó armada la oposición con líderes más pesados y el Frente Amplio se llevó buena parte de los líderes al gabinete".

Sobre la situación mundial: "Es el peor momento por la irrelevancia"

Caetano no solo analizó la política uruguaya, sino que también se refirió al contexto internacional, destacando la falta de relevancia de las instituciones globales: "Es el peor momento por la irrelevancia. Han pasado cosas peores en el mundo con las Naciones Unidas. Han pasado cosas terribles, guerras, pero al menos no recuerdo este nivel de irrelevancia de las instituciones globales".

El historiador también criticó la situación de los organismos de integración regional en América Latina: "Miremos América Latina, de esa sopa de letras que refiere a los organismos de la integración regional, nosotros tenemos 10, 12 instrumentos de regionalismo en América Latina y ninguno de ellos funciona, ninguno".