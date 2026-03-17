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Política

¿la historia vuelve a repetirse?

Gobernador de Entre Ríos rechaza planta de hidrógeno verde en Uruguay

"No queremos otra Botnia", afirmó el gobernador de Entre Ríos al argumentar su rechazo a la instalación de la planta de hidrógeno verde en Paysandú.

Frigerio no quiere a IHF.

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Por Redacción Caras y Caretas

"La refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse", sostuvo el gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. En caso contrario, amenazó con recurrir a la corte de La Haya para obligar a Uruguay a relocalizar el emprendimiento.

El proyecto prevé la construcción de una planta para producir combustibles sintéticos o e-combustibles a partir de hidrógeno verde sobre el río Uruguay, frente a la ciudad argentina de Colón.

Durante su alocución, Frigerio hizo referencia al conflicto por la instalación de la planta de celulosa de Botnia -hoy UPM-. “No podemos permitir otra Botnia”, señaló. “Después de ese mal paso que dio Argentina, no podemos repetirlo. Es importante analizar lo que pasó: en 2002 se confirma la inversión de Botnia, en 2005 arranca la obra y en 2007 se termina. ¿Saben cuándo fue la primera reunión bilateral del gobierno argentino en aquel momento? Del presidente, 11 de marzo de 2005. Del gobernador, 29 de marzo de 2005. Del canciller, 5 de mayo de 2005”, agregó.

Hasta La Haya

Advirtió que no descarta recurrir a tribunales internacionales si el proyecto avanza. “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”, sostuvo.

Comentó que mantuvo reuniones por el tema y el canciller, Pablo Quirno, lo acompañó en dos de ellas. “No fueron cuando la obra estaba en marcha; estamos haciéndolas para evitar que esto prospere. Estamos aprendiendo de los errores que cometió Argentina no hace mucho tiempo”, señaló.

En Paysandú

HIF Global, que instalará la planta en Paysandú, hizo entrega a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental de Uruguay la solicitud de autorización ambiental previa, acompañada por el estudio de impacto ambiental.

Indica la firma, que el diseño del proyecto fue modificado para mejorar su integración: se redujo en un 35% la superficie de la planta, se bajó la altura de las antorchas de seguridad y se amplió en un 70% el área de servidumbre ecológica, que alcanza unas 260 hectáreas.

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