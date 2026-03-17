"La refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse", sostuvo el gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. En caso contrario, amenazó con recurrir a la corte de La Haya para obligar a Uruguay a relocalizar el emprendimiento.
¿la historia vuelve a repetirse?
Gobernador de Entre Ríos rechaza planta de hidrógeno verde en Uruguay
"No queremos otra Botnia", afirmó el gobernador de Entre Ríos al argumentar su rechazo a la instalación de la planta de hidrógeno verde en Paysandú.