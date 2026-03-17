Gobernador de Entre Ríos rechaza planta de hidrógeno verde en Uruguay

Hasta La Haya

Advirtió que no descarta recurrir a tribunales internacionales si el proyecto avanza. “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”, sostuvo.

Comentó que mantuvo reuniones por el tema y el canciller, Pablo Quirno, lo acompañó en dos de ellas. “No fueron cuando la obra estaba en marcha; estamos haciéndolas para evitar que esto prospere. Estamos aprendiendo de los errores que cometió Argentina no hace mucho tiempo”, señaló.

En Paysandú

HIF Global, que instalará la planta en Paysandú, hizo entrega a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental de Uruguay la solicitud de autorización ambiental previa, acompañada por el estudio de impacto ambiental.

Indica la firma, que el diseño del proyecto fue modificado para mejorar su integración: se redujo en un 35% la superficie de la planta, se bajó la altura de las antorchas de seguridad y se amplió en un 70% el área de servidumbre ecológica, que alcanza unas 260 hectáreas.