Inthamoussu comparó el caso Danza con el de Guillermo Besozzi y desató el debate

“Eso tiene la democracia”, señaló Inthamoussu, “hay organismos que tienen que laudar, cuando lo hacen debemos acatar y si no nos gusta tenemos todo el derecho en expresarlo pero no decir que esto es indiscutible”, agregó.

El diputado del Frente Amplio expresó que “por algo estuvimos esperando el fallo de la Jutep que es el organismo que tenía que laudar, por eso desde el punto de vista jurídico nosotros ahora damos vuelta la página”, indicó.

Por último, Inthamoussu consideró que “obviamente, que desde lo político, la oposición va a seguir con esto porque está inestable, no tiene liderazgo y tiene que buscar cuestiones que los unifiquen”.

Las palabras de Inthamoussu no pasaron desapercibidas en las redes sociales y la polémica entre los usuarios convirtió en viral el nombre de Guillermo Besozzi.