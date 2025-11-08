Hacete socio para acceder a este contenido

Política Inthamoussu | Frente Amplio |

Una cosa es una cosa...

Inthamoussu comparó el caso Danza con el de Guillermo Besozzi y desató el debate

Pablo Inthamoussu dijo que espera que la oposición tome en el caso Danza la misma actitud que tuvo el Frente Amplio en el de Guillermo Besozzi.

Pablo Inthamoussu, diputado del FA.
Por Redacción Caras y Caretas

El diputado del Frente Amplio, Pablo Inthamoussu, comparó el caso de Álvaro Danza, con el de Guillermo Besozzi, y dijo que del mismo modo que el Frente Amplio aceptó la decisión de la Junta Electoral en el caso del intendente de Soriano, la oposición debe aceptar el fallo de la Jutep sobre el presidente de ASSE.

“El tema jurídico tiene varias bibliotecas, el mecanismo que tenía que laudar es la JUTEP y laudó, si no nos gusta el fallo es otro problema”, explicó Inthamoussu entrevistado por TV Ciudad.

El caso Besozzi

“Acabamos de tener un fallo de la Corte Electoral que también generó debate porque el intendente Besozzi no tuvo un fallo adverso, como se podía esperar y desde el FA acatamos, no dijimos ni media palabra”, agregó.

“Eso tiene la democracia”, señaló Inthamoussu, “hay organismos que tienen que laudar, cuando lo hacen debemos acatar y si no nos gusta tenemos todo el derecho en expresarlo pero no decir que esto es indiscutible”, agregó.

El diputado del Frente Amplio expresó que “por algo estuvimos esperando el fallo de la Jutep que es el organismo que tenía que laudar, por eso desde el punto de vista jurídico nosotros ahora damos vuelta la página”, indicó.

Por último, Inthamoussu consideró que “obviamente, que desde lo político, la oposición va a seguir con esto porque está inestable, no tiene liderazgo y tiene que buscar cuestiones que los unifiquen”.

Las palabras de Inthamoussu no pasaron desapercibidas en las redes sociales y la polémica entre los usuarios convirtió en viral el nombre de Guillermo Besozzi.

