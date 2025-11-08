El diputado del Frente Amplio, Pablo Inthamoussu, comparó el caso de Álvaro Danza, con el de Guillermo Besozzi, y dijo que del mismo modo que el Frente Amplio aceptó la decisión de la Junta Electoral en el caso del intendente de Soriano, la oposición debe aceptar el fallo de la Jutep sobre el presidente de ASSE.
Inthamoussu comparó el caso Danza con el de Guillermo Besozzi y desató el debate
Pablo Inthamoussu dijo que espera que la oposición tome en el caso Danza la misma actitud que tuvo el Frente Amplio en el de Guillermo Besozzi.