Gobierno de Canelones rindió cuentas de su primer año de gestión

Fideicomiso y obras

En esta línea, hizo referencia a la conformación de un fideicomiso de U$S 100 millones, que se suma a la restitución del Fondo Metropolitano por parte del gobierno nacional, lo que permitirá la ejecución de obras entre 2027 y 2029.

Respecto a las obras a financiarse con esos recursos, Legnani destacó el saneamiento para Atlántida y el Hospital de la Costa.

En materia de transporte, recordó que se proyecta un cambio radical para 2027 con el inicio de las obras del nuevo corredor de transporte metropolitano en la avenida Italia y Giannattasio, coordinado junto a Montevideo y el Ministerio de Transporte. Esta obra beneficiará diariamente a más de 16.000 personas que viajan en ómnibus entre Montevideo y Ciudad de la Costa.

Transporte en Canelones

Destacó también la regularización del transporte por aplicaciones, la que sumó a más de 1.000 conductores inscritos, logrando además que 216 de los 265 taxis del departamento y 50 de los 75 remises se hayan integrado a este sistema de trabajo.

En otra parte de su rendición de cuentas, el intendente canario recordó que, luego de la aprobación de la Junta Departamental, Canelones construirá un centro modelo de tratamiento de residuos que implementará tecnología de biodigestores. Para esto se empleará un sistema, basado en plantas, para procesar miles de toneladas, lo que permitirá transformar cerca del 80% de la basura en energía, reduciendo drásticamente el volumen destinado a disposición final.

Además, asumieron el compromiso de buscar un nuevo predio para sustituir el sitio de disposición final de Cañada Grande (Empalme Olmos).

Educación y deporte

Más adelante hizo referencia a aspectos vinculados al ámbito educativo y tecnológico. En este aspecto destacó la llegada de la Universidad Tecnológica (UTEC) a Las Piedras, la infraestructura escolar y la capacitación digital.

Finalmente, en el plano deportivo y de infraestructura comunitaria, anunció la creación de cinco nuevos polideportivos en Costa de Oro, Barros Blancos, Sauce, Pando y Santa Lucía, los cuales se sumarán a los 17 ya existentes.