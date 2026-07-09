El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló este jueves sobre la conflictividad laboral que afecta al puerto de Montevideo, debido al nulo avance de las negociaciones por el nuevo convenio colectivo entre Katoen Natie y el sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP).
"Un tema complejo"
Conflicto en puerto: Orsi dijo estar "muy preocupado" y descartó, "por ahora", decretar la esencialidad
Orsi sobre el conflicto en el puerto de Montevideo: "Se entreveran problemas de las empresas, de los concesionarios y de los distintos sindicatos".