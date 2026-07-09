Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Orsi | puerto | esencialidad

"Un tema complejo"

Conflicto en puerto: Orsi dijo estar "muy preocupado" y descartó, "por ahora", decretar la esencialidad

Orsi sobre el conflicto en el puerto de Montevideo: "Se entreveran problemas de las empresas, de los concesionarios y de los distintos sindicatos".

Yamandú Orsi en el puerto de Shanghái.

Yamandú Orsi en el puerto de Shanghái.

 Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló este jueves sobre la conflictividad laboral que afecta al puerto de Montevideo, debido al nulo avance de las negociaciones por el nuevo convenio colectivo entre Katoen Natie y el sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP).

Ante la presión de varias cámaras, principalmente la de exportadores, el presidente de la República descartó la posibilidad de que se decrete la esencialidad. "Por ahora no hemos llegado a ese nivel", dijo.

"A mí me tiene muy preocupado, por supuesto que lo hablé con el ministro de Trabajo (Juan Castillo) y también con el PIT-CNT", señaló el mandatario y aseguró que no hay que "nunca bajar los brazos". En ese sentido, hoy se retomó la mesa de negociación el ministerio aunque sin avances sustantivos.

"Es un tema complejo. Se entreveran problemas de las empresas, de los concesionarios, pero a su vez, distintos sindicatos que como que nunca terminás de encontrar el final a esta historia", afirmó Orsi.

Temas

Te puede interesar