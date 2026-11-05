Gobierno decreta duelo nacional por el jueves 5 y viernes 6 por fallecimiento de Moratorio

Reconocen a Moratorio como una "persona de indudables cualidades humanas y académicas" que constituye "una pérdida de singular significación para el país, por lo que corresponde expresar públicamente el pesar de la República mediante la declaración de duelo oficial de carácter nacional".

La declaración de duelo implica que la bandera nacional permanecerá a media asta los días indicados en el artículo primero, en todos los edificios públicos, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra. No implica que se cierren oficinas públicas como suceden los feriados.

Decreto al que accedió Caras y Caretas