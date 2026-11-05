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Política fallecimiento | Moratorio | Decreto

Hondo pesar

Gobierno decreta duelo nacional por el jueves 5 y viernes 6 por fallecimiento de Moratorio

El Poder Ejecutivo lo reconoce como una "persona de indudables cualidades humanas y académicas", su fallecimiento constituye "una pérdida de singular significación para el país".

Fallecimiento de Moratorio deriva en duelo nacional

Fallecimiento de Moratorio deriva en duelo nacional

 Gastón Britos / FocoUY
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El decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi, y la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, junto a Mahía, indica que Moratorio fue "un destacado científico, virólogo, investigador y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, así como responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo".

"Durante la pandemia de COVID-19 co-lideró con otros investigadores el desarrollo de pruebas nacionales para detectar el virus SARS-CoV-2", ahonda. "Su labor contribuyó significativamente a fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria del país y al desarrollo del conocimiento científico nacional en el área de la virología", valoraron.

Reconocen a Moratorio como una "persona de indudables cualidades humanas y académicas" que constituye "una pérdida de singular significación para el país, por lo que corresponde expresar públicamente el pesar de la República mediante la declaración de duelo oficial de carácter nacional".

La declaración de duelo implica que la bandera nacional permanecerá a media asta los días indicados en el artículo primero, en todos los edificios públicos, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra. No implica que se cierren oficinas públicas como suceden los feriados.

Decreto al que accedió Caras y Caretas

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