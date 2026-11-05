El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, informó en rueda de prensa que el Poder Ejecutivo decretó duelo nacional para el jueves 5 y viernes 6. Durante la tarde del jueves, se desarrolla en el Parlamento el velatorio por el fallecimiento del científico Gonzalo Moratorio luego de padecer un tumor cerebral.
Hondo pesar
Gobierno decreta duelo nacional por el jueves 5 y viernes 6 por fallecimiento de Moratorio
El Poder Ejecutivo lo reconoce como una "persona de indudables cualidades humanas y académicas", su fallecimiento constituye "una pérdida de singular significación para el país".